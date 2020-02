Informatiebijeenkomst te bouwen appartementen in centrum Oude Pekela

OUDE PEKELA – Aanstaande dinsdag is in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst over te bouwen appartementen of levensloop bestendige woningen op de hoek van de Raadhuislaan en de Feiko Clockstraat (Kooistra-locatie).

Dinsdag is in het gemeentehuis te Oude Pekela een informatiebijeenkomst over de te bouwen appartementen of levensloop bestendige woningen op de hoek van de Raadhuislaan en de Feiko Clockstraat. De bijeenkomst wordt georganiseerd door ontwikkelcombinatie WVG Ontwikkeling B.V en bouwbedrijf Gebr. Benus B.V. met HJK architecten en Van Beilen Makelaars.

Belangstellenden zijn welkom van 17:00 tot 19:00 uur.