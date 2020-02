Kinderhotel Wedde ontvangt cheque van vijftienduizend euro

WEDDE – Honderd Nederlandse en Duitse kinderen die aan de andere kant van het geluk zijn geboren, kunnen een bijzondere vakantie vieren in het Kinderhotel Wedde. Op 3 maart overhandigen de Rotaryclubs uit het Groningse Pekela en Westerwolde alsmede het Duitse Papenburg een cheque van vijftienduizend euro aan het bestuur van het Kinderhotel Wedde.

Het Kinderhotel, ondergebracht in de burcht van Wedde, biedt kinderen en jongeren tot zestien jaar een onbezorgde vakantie. Er zijn helaas duizenden kinderen die het niet mee zit in het leven en in het Kinderhotel krijgen ze de kans om even te ontsnappen aan de problemen van alledag.

De Rotaryclubs uit Pekela en Papenburg zijn al sinds 1972 met elkaar verbonden en hebben samen wederom besloten het Kinderhotel te steunen. Rotaryclub Westerwolde-Hondsrug organiseert al enkele jaren de jaarlijkse Haringparty. De opbrengst van deze party is altijd bestemd voor goede doelen en in het bijzonder voor het Kinderhotel.

Niet alleen kinderen uit Nederland bezochten het Kinderhotel. Door de betrokkenheid van de Rotaryclub uit Papenburg is in 2018 bedacht dat ook kinderen uit het Duitse Emsland naar het Kinderhotel mogen. Dit opende de mogelijkheid een bijdrage uit de Interreg-regeling van de Eems-Dollard-Regio te ontvangen. De Interreg-regeling wordt mede gefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en de deelstaat Niedersachsen. De regeling wil grensoverschrijdende contacten bevorderen. Ook de landelijke Rotary in Nederland ondersteunt het initiatief.

Al met al is inmiddels een bedrag van vijftienduizend euro beschikbaar. Dit geld wordt op 3 maart door middel van een symbolische cheque overhandigd aan het bestuur van het Kinderhotel Wedde. In het voorjaar kunnen dan de eerste kinderen genieten van een heerlijke vakantie in een echt kasteel. Voorafgaand aan de uitreiking zullen een 2-tal lezingen worden gegeven over de wijze waarop kinderen in bescherming worden genomen in zowel Nederland als Duitsland.

Ingezonden