Koninklijke onderscheiding voor rolschaatsvrijwilligers

WINSCHOTEN – Vanmiddag reikte burgemeester Cora-Yfke Sikkema een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Mulder en mevrouw Mulder-Kolkman. Ze kregen deze onderscheiding omdat ze al bijna 45 jaar als vrijwilliger actief zijn bij de rolschaatsvereniging van Winschoten.

Jarenlang vrijwilligerswerk

De heer en mevrouw Mulder zijn sinds 1976 betrokken bij rolschaatsvereniging ‘De Molenstad’ en sinds 1982 bij de Winschoter Kunstrolschaats Club (WKC). De heer Mulder hield zich voornamelijk bezig met bestuurswerk, technische klussen, de organisatie van de jaarlijkse uitvoering en de deelname aan rolschaatsshows in het hele land. Vanaf 1986 was hij voorzitter van WKC. Zijn echtgenote, mevrouw Mulder-Kolkman, maakte alle kostuums, was aanwezig bij de trainingen en uitvoeringen en coördineerde de catering en verzorging. Door de jaren heen was het echtpaar betrokken bij zowel het 25-jarige als het 50-jarige bestaan van de vereniging.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Door hun jarenlange inzet en omdat ze bijna overal bij waren, fungeerde het echtpaar als de spil van de vereniging. In verband met hun leeftijd en gezondheid hebben ze een stapje terug moeten doen, maar ze zijn nog steeds actief betrokken bij de kunstrolschaatsclub. De heer en mevrouw Mulder zijn beide benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De uitreiking vond plaats in het Theehuis op de afdeling Appelhof van verpleeghuis Old Wolde. Mevrouw Mulder was, evenals de aanwezige kinderen en kleinkinderen, op de hoogte van de Koninklijke Onderscheiding voor haar man, maar was zeer verrast toen zij ook een Koninklijke Onderscheiding kreeg. Ze was zo ontroerd door de mooie woorden van burgemeester Cora-Yfke Sikkema, dat ze even niet wist wat ze moest zeggen. Pas toen Wiebe Kleinstra haar de microfoon van RTV Noord onder de neus duwde begon ze weer wat praatjes te krijgen.

Het officiële gedeelte werd afgesloten met koffie met gebak.

Foto’s: Anita Meis