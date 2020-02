DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Dörpen

Gistermorgen is tussen 08.15 en 09.10 uur ingebroken bij een woning aan het Sand in Dörpen. De dader brak de deur van de bijkeuken open en doorzocht de woning. Hierbij werd hij door een van de bewoners overlopen. Hij sloeg via de tuin op de vlucht. Zijn reeds verzamelde buit liet hij achter. Over de hoogte van de ontstane schade is nog niets bekend.

Rhede

Vanmorgen is op de Friesenstraße in Rhede een ongeval met een vrachtwagen vol slachtkippen gebeurd. De 44 jarige bestuurder verloor om kwart voor vijf door een glad wegdek in een bocht de controle over zijn combinatie. De oplegger kiepte om op de weg en de truck kwam in de berm tegen een stroomkast tot stilstand.

Bij het ongeval kwamen veel van de kippen om het leven. Huishoudens in de omgeving kwamen enige tijd zonder elektriciteit te zitten.

Papenburg

Gistermorgen is om vijf voor zeven op de parkeerplaats aan de Dechant-Schütte-Straße in Papenburg een vrouw beroofd van haar handtas. Het slachtoffer kwam daarbij ten val en raakte gewond. De dader is er op een witte fiets vandoor gegaan. De politie roept getuigen op zich te melden.