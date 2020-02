Tien verdachten aangehouden bij invallen panden Noord Nederland

NOORD NEDERLAND – Bij invallen in panden in Groningen, Friesland en Drenthe zijn tien verdachten aangehouden.

In verband met een rechercheonderzoek heeft de politie gisteravond invallen en doorzoekingen gedaan in 17 panden in Oosterwolde, Hoogeveen, Leeuwarden, Drachten, Groningen, Beilen, Stadskanaal, Roden, Marum, Dedemsvaart en Winschoten. Hierbij zijn in totaal 10 verdachten aangehouden.

Op de Lavendelheide in Drachten werd bij een aanhouding een verdachte in zijn been geschoten. Hij is gewond, maar buiten levensgevaar, overgebracht naar het ziekenhuis.

Omdat de politie alle panden goed wil onderzoeken en dat in enkele gevallen beter gaat in het daglicht, wordt een deel van de doorzoekingen pas vandaag gedaan. De panden werden vannacht bewaakt om sporen veilig te stellen.