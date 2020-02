Tracé nieuw fietspad gesnoeid

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 28 februari 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

OVERDAG DROOG

Het is vandaag eventjes stabiel met vanochtend vrij veel zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag is er ook nog wat zon maar de bewolking neemt toe, en vanavond zijn er perioden met regen. Er komt dan een matige tot krachtige zuidenwind, de maximumtemperatuur is ongeveer 6 graden.

Vannacht is er nog kans op wat lichte regen of motregen, morgen is er vooral in de middag en avond kans op enkele buien en blijft het ’s ochtends droog. Zuid- tot zuidwestenwind morgen, en maximum van 9 a 10 graden.

Zondag en maandag zijn wisselend met wat zon en een paar buien. Maximum zondag rond 8 graden, maandag rond 7 graden. En ook na maandag is het aan de wisselvallige kant.