UMCG goed voorbereid voor opvang patiënten met coronavirus

GRONINGEN – In Nederland zijn de eerste besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld. ​In het UMCG zijn maatregelen tegen besmetting van het nieuwe coronavirus niet nodig. Deze zijn pas zinvol als het virus daadwerkelijk in de buurt is. Wél heeft het UMCG voorbereidingen getroffen voor de opvang van patiënten met overdraagbare virussen, zoals het nieuwe coronavirus.



Go​​ed voorbereid

Het UMCG is goed voorbereid op de opvang van patiënten met het nieuwe coronavirus of een vergelijkbaar virus. We hebben heldere protocollen en medewerkers hebben hier mee geoefend. We hebben voldoende isolatiekamers waarin we (potentieel) besmette patiënten in strikte isolatie kunnen verplegen, we hebben beschermende materialen (mondkapjes, spatbrillen, etc) en vooral: we hebben de expertise in huis van artsen-microbioloog, infectiologen, moleculair biologen en deskundigen infectiepreventie.



Wat als er een ‘verdachte’ patiënt in het UMCG komt?

Als een patiënt vermoedelijk dit nieuwe coronavirus heeft, dan nemen we aanvullende isolerende maatregelen. Deze zorgen ervoor dat het virus zich niet via medewerkers en patiënten verder kan verspreiden. Al bij verdenking van de ziekte is er een meldingsplicht voor zowel de behandelend arts als de arts-microbioloog. De meldingen worden gedaan bij de GGD, en gaan via de GGD naar het Landelijk Coördinatiecentrum Infectieziekten van het RIVM.

Bron: UMCG