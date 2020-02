HOOGEZAND – Volgens Bordspellenstore.nl uit Hoogezand zijn bordspellen nog steeds populair.

De wereld wordt steeds digitaler, zo ook de traditionele fysieke bordspellen die vaak ook al digitaal te spelen zijn. Toen Bordspellenstore.nl twee jaar geleden met een online bordspellen shop begon kregen ze ook vaak de vraag of bordspellen nog wel zo populair zijn als vroeger.

Gezelligheid

Eén van de voordelen van de digitale versie van een bordspel is bijvoorbeeld dat je het op elk moment kan spelen. Zo heb je bijvoorbeeld bij het spelen van Catan geen andere mensen nodig, die misschien ook dingen aan het doen zijn. Je kunt “on demand” een potje starten met duizenden mensen en zo kun je op elk moment dat het jou zint beginnen met spelen.

Eén van de grote redenen dat een fysiek bordspel toch nog gespeeld wordt is omdat het echt een “gelegenheid” is. Zo spreek je samen af om te spelen, en kijk je er met zijn allen naar uit.

Veel mensen vinden het toch een stuk gezelliger om samen iets te doen, eventueel met een hapje of een drankje er bij. Het digitaal spelen van een spel is een stuk zakelijker en competitiever. Niet iedereen heeft natuurlijk dezelfde behoeften, en daarom neigt een deel van de mensen naar de digitale variant en een ander deel naar de fysieke variant.

Digitaal naar fysiekNiet alleen worden fysieke spellen gebruikt voor een digitale versie. Zo komt het ook voor dat een digitaal spel juist in een fysieke versie worden uitgebracht. Een voorbeeld hiervan is Monopoly Mariokart. Dit spel is afgeleid van de bekende “Mariokart” spellen van Nintendo. Waar je dit eerst digitaal speelde met de familie kun je het nu in real life spelen in een ander jasje.

Weg met die telefoon

Ook zie je doordat we in een wereld leven waarin iedereen, constant met elkaar verbonden is een steeds grotere drang naar momenten om even ‘offline’ te zijn. Zo zie je dat bordspellen bijvoorbeeld ook steeds meer in kroegen worden aangeboden, waarbij men onderling afspreekt de telefoon even aan de kant te leggen. Zo geniet je net even meer van het moment met elkaar, zonder steeds bezig te zijn met wat de rest van de wereld aan het doen is.

Al met al kun je stellen dat bordspellen nog steeds populair zijn, zowel online als offline. Wij zien de digitale bordspellen dan ook niet als een vervanging voor de offline bordspellen, maar juist als een toevoeging voor als je snel even een potje wil spelen!

Ingezonden