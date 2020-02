Gevangenisstraf geëist tegen brandstichter Kiel-Windeweer

KIEL-WINDEWEER – De officier van justitie eiste donderdag een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk, tegen een 27-jarige man uit Hoogezand. Hij wordt verdacht van brandstichting in Kiel-Windeweer.

“Letterlijk je levenswerk in rook zien opgaan. 100.000 levende kuikens komen in de vlammenzee om het leven. De kale betonnen vlakte herinnert je elke dag aan de brand op 7 juli. De kale betonnen vlakte waar volle schuren horen te staan. Het zal op z’n minst nog wel anderhalf tot twee jaar duren voordat er gestart kan worden met het opbouwen van de schuren. Het opbouwen van je bedrijf”.

Opzet

Zo begint de officier van justitie haar requisitoir in de zaak van de brandstichting in Kiel-Windeweer waar op 7 juli 2019 100.000 kuikens om het leven komen. De officier vindt dat er voldoende bewijs is voor de opzettelijke brandstichting. Op camerabeelden is te zien hoe de verdachte op zoek gaat naar iets waarmee hij de auto, die in een carport bij de schuur staat, in brand kan steken. De auto vat vlam en het vuur slaat vervolgens over naar de hele schuur en de naastgelegen schuur, waarin zich kuikens bevinden. De schuren gaan uiteindelijk in vlammen op.

De officier wil aannemen dat de verdachte niet de opzet had om de stallen met daarin de kuikens in brand te steken, maar zij stelt zich op het standpunt dat verdachte zich had moeten realiseren dat er een grote kans bestond dat de brand van de auto over zou slaan naar de schuren. Verdachte heeft daarnaast geen hulp ingeschakeld op het moment dat de brand uit de hand liep en de schuren in vlam zette.

Slachtoffers

Voor de slachtoffers heeft deze brand een grote impact. De financiële schade loopt in de miljoenen en de gevoelens van onveiligheid, je niet meer veilig voelen in je eigen huis, is iets wat de slachtoffers raakt. Ook bij de inwoners van Kiel-Windeweer heeft deze brand het gevoel van veiligheid aangetast. Dit rekent de officier de verdachte aan.

Strafmaat

Gezien de ernst van het feit en de impact die het heeft gehad op de slachtoffers is een gevangenisstraf wat het Openbaar Ministerie betreft de enige passende sanctie. Rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden van verdachte eist de officier een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar met daarbij bijzondere voorwaarden zoals de Reclassering die adviseert.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Bron: OM