Kinderkleding- & Speelgoedbeurs in Eextahal Scheemda

SCHEEMDA – “Kinderkleding- & Speelgoedbeurs Oldambt” is de nieuwe kids & toys markt die op zaterdag 21 maart van 10.00 tot 15.00 uur voor het eerst in de Eextahal in Scheemda wordt georganiseerd.

Op dit nieuwe evenement is plaats voor 75 standhouders, dus ruim de kinderkleding en speelgoedkast van je kinderen op en kom deze verkopen op onze kids- & toysbeurs.



Nog even snel samengevat…wil je eenvoudig en snel wat bijverdienen, vind je weggooien of weggeven zonde, heb je geen zin in verkopen via Marktplaats, wil je veel spullen op 1 dag verkopen, wil je jouw webshop of winkel presenteren aan een live publiek, of heb je gewoon zin in een gezellig dagje uit……. noteer dan 21 maart in je agenda of reserveer een standplaats via de volgende link https://eventix.shop/v7jqceq2

Ingezonden