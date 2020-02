Marianne Kruijswijk presenteert laatste boek tijdens afscheid als directeur Cultuurhistorisch Centrum Oldambt

WINSCHOTEN – Vanmiddag werd tijdens een bont programma in het theatercafé van cultuurhuis de Klinker afscheid genomen van Marianne Kruijswijk.



Op haar laatste dag in functie, voor ze lekker achterover kon leunen, presenteerde zij haar laatste boek: Luisteren naar het Land met de ondertitel “Het mystieke verlangen van de Groninger dichter D. S. Hovinga”,

over de gedichten die deze Oostwolmer schrijver in zijn rijke oeuvre achterliet.



Het zou eerst een CD worden, voorzien van een klein boekje met informatie, maar gaandeweg werd het idee omgedraaid naar een boek met een CD. Berny Jansema was de initiatiefnemer en tekende ook voor een deel van de muziek. De gedichten lenen zich prima voor een vertolking op muziek, zoals het publiek vanmiddag kon horen bij vertolkingen door het koor De Mieden company o.l.v. Berny Jansema, Klaas Spekken, Betsie Beishuizen en de verrassing van de middag: een rappende Clay Jansema, die bewees dat de gedichten in elk geval voor Oldambtsters de tand des tijds hebben doorstaan.



Het eerste exemplaar van het boek mocht in ontvangst worden genomen door Tjark Tijdens.



Na een mooi afscheid, een acrostichon, geschreven en voorgedragen door Willem Hemmen, fraaie woorden van penningmeester Hein Hilarides én een presentje namens gemeente Oldambt door wethouder Erich Wünker, gaf mevrouw Kruijswijk het stokje symbolisch over aan haar opvolgster Inge Dekker. Dekker is ook al jaren werkzaam bij het CHC en was daarmee de logische keuze.



Ook was het afscheid van Kruijswijk de laatste optie om de expositie over Derk Sibolt Hovinga op de eerste etage van de Klinker te bewonderen; met haar laatste werkdag valt ook het doek voor deze tentoonstelling.



Het boek met CD Luisteren naar het land is te koop bij Bruna Winschoten en Primera Scheemda.

Tekst en foto’s: Anita Meis