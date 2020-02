Midwolda Hartveilig met AED die 24 uur per dag beschikbaar is

MIDWOLDA – Vandaag werd bij de Dagwinkel in Midwolda door wethouder Laura Broekhuizen een AED onthuld.

Het draagbare toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand is mogelijk gemaakt door De Vereniging Dorpsbelangen Midwolda en de Protestantse gemeente te Midwolda. Op verschillende plaatsen in het dorp is een AED aanwezig, maar als zo’n gebouw niet open is als er een calamiteit is, kan de AED niet gebruikt worden. Bij de Dagwinkel hangt nu een AED die 24 uur per dag beschikbaar is.



Snel handelen bij een hartstilstand kan levens redden. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) kan daarbij van levensbelang zijn. Een AED is een draagbaar apparaat dat met een schok het hart weer aan het pompen kan brengen bij een hartstilstand. De AED wordt aangemeld bij het landelijke registratie systeem. Als een melding via de 112-alarmcentrale binnenkomt, worden burgerhulpverleners (vrijwilligers die kunnen reanimeren) ingeschakeld om te gaan reanimeren. Een aantal krijgt een oproep om een AED op te halen. Dit kan de AED zijn die nu geplaatst is bij de Dagwinkel.



De onthulling van de AED vond vanmorgen om 11.00 uur plaats. Na de officiële openingshandeling werd door de EHBO-vereniging uitgelegd hoe een AED werkt.

Bron: Oldambt-Groningen.nl

Foto’s: Hemmo Kuiper