Museum de Oude Wolden gaat definitief over op ‘het MOW’

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 29 februari 09.00 uur. Door Jules Gernaerdt

LATER BUIEN

Het is een zachte dag met temperatuur stijgend tot ongeveer 12 graden. Er Het is droog met veel bewolking en soms wat zon, maar in de namiddag passeert een front met enkele buien. Daarbij is kans op windstoten en vanavond gaat de temperatuur omlaag naar 6 graden.

Vannacht en morgenochtend is het bij ons in Westerwolde droog met opklaringen, morgenmiddag en morgenmiddag is er kans op een bui, met morgenavond mogelijk onweer. Maximum morgen rond 9 graden, en een matige tot krachtige zuidenwind.

Na dit weekend is er wat minder wind maar er blijft vooral maandag en dinsdag kans op een regen- of hagelbui. Maar er zijn meer opklaringen dan dit weekend, en het wordt ’s middags ongeveer 8 graden. ’s Nachts is er kans op vorst aan de grond.