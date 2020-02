Westerwolde ontvangt SC Erica op de Barlage

VLAGTWEDDE – Morgen staat voor Westerwolde de zevende thuiswedstrijd van de lopende competitie op het programma. Op sportpark De Barlage in Vlagtwedde is dan het relatief onbekende SC Erica te gast.

Laatstgenoemde vereniging is een omnivereniging, waarbij 5 mei 1922 als oprichtingsdatum van de oudste fusiepartner leidraad is voor de geschiedenis van de vereniging. Na ongeveer twintig jaar op het niveau van hoofdzakelijk eerste en later tweede klasse te hebben gespeeld, is de vereniging dit seizoen weer actief in de derde klasse. Uit de statistieken is niet direct af te leiden of beide teams elkaar in competitieverband buiten dit seizoen ooit eerder hebben getroffen, maar de kans daarop lijkt niet erg groot. Dit omdat SC Erica merendeels op een hoger niveau acteerde. Het eerste duel tussen beide teams eindigde in 1 – 1. De aanwezige supporters van Westerwolde die op zondag 20 oktober jl. in Erica bij het eerste treffen tussen beide teams aanwezig waren, zullen zich deze wedstrijd nog lang heugen. Mocht Westerwolde aan het eind van het seizoen, hoe dan ook, één of twee punten tekort komen, dan zijn die destijds in Erica blijven liggen ……



De mannen van trainer Erwin Sikkes nemen op dit moment de vierde plaats op de ranglijst in beslag met tweeëntwintig punten uit vijftien wedstrijden. Het doelsaldo van SC Erica is 30 – 25. Tot dusver werd er door het team uit Erica zes keer gewonnen, vier keer gelijk gespeeld en vijf keer verloren. Westerwolde, dat vier maal won, één keer gelijkspeelde en acht keer verloor tot dusver, staat momenteel op de elfde plaats met dertien punten uit dertien wedstrijden (22 – 37). Gelet op de eerste wedstrijd tussen beide ploegen, zal het treffen komende zondag vast en zeker garant staan voor een leuke voetbalmiddag op De Barlage. Dit mede omdat de mannen van trainer Lars van Ravenhorst zo langzamerhand weer eens punten moeten pakken om boven de degradatiestreep te blijven. Iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd zondagmiddag a.s. deze wedstrijd op De Barlage te bezoeken.



De wedstrijd in Vlagtwedde begint om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter R. Leuning uit Tynaarlo. Wedstrijdsponsor is ROEGH Eten en Drinken uit Vlagtwedde; pupil van de week is Lenn Bulder.

