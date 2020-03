Cabaretière Nathalie Baartman in De Klinker

WINSCHOTEN – Nathalie Baartman is de enige in haar soort binnen het Nederlands cabaret. Ze heeft een Twentse tongval en een sensitief-vegetarische leefstijl vol Fair-trade-producten en biologische maaltijden. Ze beschikt over een buitengewoon origineel en grappig observatievermogen en vertelt hilarische verhalen over haar leven dat altijd heeft aangevoeld als een jas die niet past. Ze is op donderdag 12 maart in De Klinker te zien met haar voorstelling Breek.

Breek is een subtiel-hilarische voorstelling over ontheemd zijn. Met het ongemak van stilte, op het randje van de gekte. ‘Mensen denken van mij dat ik elke avond om elf uur mijn moestuin inloop om al mijn courgettes persoonlijk welterusten te wensen’, aldus Nathalie Baartman. Termen als ‘bijzonder’ en ‘eigenzinnig’ zijn een understatement bij de Twentse cabaretière, maar aanstekelijk is haar onderkoelde humor zeker.

