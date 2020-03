Column ‘Geplaas’: Adempauze door Erik Rouppé

VRIESCHELOO – Heeft u de uitzending van Brunchroom gisterochtend op Radio Westerwolde gemist en dus de column van Erik Rouppé niet kunnen horen? Lees of luister ‘m dan hier terug.

ADEMPAUZE

Handig

Het was eigenlijk al in een vroegtijdig, om niet te spreken van een prematuur, stadium voor mij en mijn naasten zo klaar als een klontje dat ik niet bepaald technisch ben aangelegd. En met “technisch” bedoel ik feitelijk “handig”. Ik had zogezegd al vroeg twee kansloze linker handjes. Er zijn mensen, en ik ken er meerdere, die dingen moeiteloos en zonder ook maar enige vorm van hulp in één keer in elkaar flansen. Zonder handleiding en zonder voorkennis. Mensen die vol trots hardop kunnen en durven zeggen: “Wat mijn ogen zien, dat kunnen mijn handen maken”. Zo iemand ben ik dus niet. Verre van zelfs. Ik ben niet handig, ik ben onhandig. Wanneer ik bijvoorbeeld twee attributen om wat voor reden dan ook aan elkaar wil bevestigen, gaat het altijd eerst fout. Altijd eerst ondersteboven, achterstevoren of binnenstebuiten. Altijd 50% kans, maar altijd gaat het in eerste instantie fout. Dat heet talentloos of in dit geval atechnisch. “Wat mijn handen maken, dat doet mijn ogen tranen”.

Zuiver scheerwol

Het is ook eigenlijk best wel logisch. Ik had de interesse gewoon nooit. Ik ben als kind opgegroeid in de jaren zeventig en tachtig. Lekker onbevangen en techniekloos op het platteland van Veelerveen. Knutselen deed ik nooit. Flauwekul, veel te veel gedoe. Er heeft overigens binnen de familie Rouppé wel eens een foto gecirculeerd, waarop het lijkt alsof ik als klein kind iets aan het fabriceren ben, maar schijn moet ook toen al bedrogen hebben. Het was vermoedelijk op de kleuterschool dat verder onschuldige mensen mij op een krukje achter een tafeltje met klei hadden gedirigeerd. Aan mijn rode ogen en wangen te zien met tamelijk gedecideerde hand, maar wat vooral opviel aan de foto waren mijn Godsallemachtig scheefstaand brilletje, mijn kleurige door oma gebreide trui met col, zuiver scheerwol, en mijn snotneus.



Motorblokje

Toen ik wat ouder werd, zo midden en eind jaren tachtig, begonnen mijn meeste vriendjes zich natuurlijk te interesseren in de licht gemotoriseerde tweewielers, oftewel brommers Lekker prutsen aan de Kreidler, Zündapp of Honda MT. Motorblokje opvoeren, cilindertje uitvijlen, ander uitlaatje, smeer aan de klauwtjes en diep onder de nageltjes, maar bij mij zeker niet. Ik heb letterlijk één keer aan mijn vader gevraagd: “Pa, mag ik een kant en klaar opgevoerde Honda MT voor mijn zestiende verjaardag, kilometertje of tachtig per uur? Krigst noit. Nou noit en nooit noit. Bist noit goud in de kop of zo?” Prima, einde discussie, boek dicht. Ik heb daarna jaren onderhoudsloos op een Puch Maxi met een gangetje van zo’n veertig kilometer per uur door de regio getuft. Geen enkel probleem.



Hordeur

Bijna anderhalf decennium later kwam ik er langzaam maar zeker achter dat een beetje handigheid soms wel handig is, als u begrijpt wat ik bedoel. Wanneer je immers op eigen benen staat en een huis en tuin hebt te onderhouden, komt het in de wijk niet bepaald sterk over wanneer je in de zomer aan je tachtigjarige overbuurvrouw moet vragen of ze de benzinetank van je grasmaaier even bij wil vullen omdat je de tankdop niet kan vinden. Gelukkig is er internet, maar ik heb de afgelopen jaren wat aan lopen klooien, kan ik u melden. Dakdragers, fietsen, speelgoed, schommels, commodes, kasten, bedden, te veel om op te noemen. Altijd met het klotsende zweet onder de oksels, soms tot midden in de nacht, en altijd ging het eerst fout. Tot mijn grote wederkerende ergernis natuurlijk. Af en toe vlogen de gereedschappen of de nog te monteren onderdelen door de lucht. U kent het Youtube-filmpje misschien wel van die man die een hordeur wil plaatsen. Op een gegeven moment rost die beste kerel zijn complete hordeur uit pure wanhoop en frustratie uit de sponning, vouwt het vloekend dubbel en flikkert het met een mooie boog van zijn veranda, omdat dat klotending weigerde mee te werken. Ik snap dat soort acties.



Abracadabra

Onder de ogen van mijn af en toe nu nóg grinnikende buurman heb ik namelijk ook eens een dergelijk voorval meegemaakt. Bij mij ging het niet om een hordeur, maar om een grastrimmer. Een grastrimmer met snoer welteverstaan, niet zo’n stoere op benzine. Telkens wanneer ik bukte, weigerde dat klotending ineens dienst. Ging ik rechtop staan, deed hij het weer. Op het laatst dat apparaat toch maar een beetje uit elkaar gefrutseld. Nou ja….kapje er af, abracadabra, drie keer blazen, kapje er weer op. Hielp natuurlijk geen ene malle moer. Tegen beter weten in maar weer eens proberen. Niks, nakkes nada. Nadat ik dat ding drie keer met ziedende vaart tegen de garagemuur had gekwakt, merkte mijn buurman, fijntjes over de heg glurend, op dat er wel eens een breukje in de verlengkabel kon zitten…..

Coronavirus

Ik las laatst dat online-winkelbedrijven tegenwoordig nogal hinder ondervinden van het Coronavirus en dat is op zich hartstikke logisch natuurlijk. Want met hele volksstammen ziek of in ieder geval in quarantaine, worden er natuurlijk alleen al uit voorzorg veel minder producten gemaakt, maar vooral ook veel minder gedistribueerd. Even geen Bol.com, Alibaba, Amazon of Aliexpress. Dus ook even geen dakdragers, fietsen, speelgoed, schommels, commodes, kasten of bedden om in elkaar te prutsen. Welkome kleine adempauze, als ik het zo mag noemen….

Erik Rouppé