Comité “Vijf mei-Vlagtwedde” heeft programma nagenoeg rond

VLAGTWEDDE – Na een aantal intensieve vergaderingen is het comité “Vijf mei – Vlagtwedde” erin geslaagd voor de komende Bevrijdingsdag een passend totaalprogramma voor het dorp in elkaar te zetten.

Hoewel er de komende weken nog aan het totale aanbod voor jong en oud geschaafd zal moeten worden, kan op dit moment de volgende opzet met de bevolking worden gecommuniceerd.



Het programma op dinsdag 5 mei a.s. gaat in het dorp Vlagtwedde om 9.30 uur van start met het hijsen van de nationale driekleur bij het monument aan de Kerkstraat. Met begeleiding van muziek zal ter plaatse ook het Wilhelmus worden gezongen. Jong en oud wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Na deze officiële opening van de dag is het de bedoeling dat iedereen naar het marktterrein gaat om deel te nemen aan het (gratis) Vredesontbijt. Dit ontbijt vindt globaal plaats tussen 10.00 en 11.00 uur. Om 11.00 uur zal een lid van het college van B & W van de gemeente Westerwolde een toespraak houden, waarna er ook voor iedereen een gratis kop koffie met een tompouce zal zijn. Om ongeveer 11.30 uur zal de “Bevrijdingstoespraak Vlagtwedde” worden gehouden door een inwoner van het dorp.



Terwijl bovenstaand ochtendprogramma in het dorp plaatsvindt, is een groep fietsers – wielrenners beter gezegd – vanuit de stad Groningen vertrokken met het opgehaalde Bevrijdingsvuur. Zo rond de klok van 12.15 uur zal de groep fietsers, vergezeld door een aantal hardlopers, bij het ijsbaanterrein aan de Barlagerweg arriveren. Intussen hebben de leerlingen van een aantal basisscholen zich daar met hun versierde fietsen, karren, skelters etc. (niet gemotoriseerd) opgesteld voor de Bevrijdingsoptocht door het dorp. Aan deze kinderoptocht is een aantal leuke prijzen verbonden binnen drie leeftijdscategorieën. Hopelijk zullen ook diverse clubs, organisaties, buurtverenigingen en overige belangstellenden aan de optocht deelnemen.

Om ongeveer 13.30 uur zal het Bevrijdingsvuur dan op het marktterrein worden aangestoken door de aanwezige 75-jarigen uit het dorp Vlagtwedde. Hierna kan het middagfeest beginnen.



Hoewel het comité al een behoorlijke groep 75-jarigen heeft gevonden, zou het fijn zijn dat iedereen in Vlagtwedde die dit jaar 75 is geworden of wordt, zich bij het comité meldt. Alle aanwezige 75 jarigen zullen 5 mei extra in het zonnetje worden gezet.



Het organiserend comité heeft aan het middagprogramma de naam “Foodtruckfestival” meegegeven. Verschillende plaatselijke middenstanders zullen hun eetbare producten proberen op een zo origineel mogelijk manier tegen betaling aan de man te brengen. Tijdens dit festival zal er door een behoorlijk aantal groepen een muzikaal optreden worden verzorgd. Wezenlijk onderdeel hierbij is een optreden van popkoor “Blue Happy Bacon” uit Blijham. Tevens wordt er een kleedjesmarkt voor jong en oud georganiseerd. Daarnaast zal er vermaak voor iedereen zijn in de vorm van een springkussen, een stormbaan en spelletjes. Het streven is om het programma zo rond de klok van 19.00 uur af te ronden.



Het comité “Vijf mei – Vlagtwedde” bestaat op dit moment uit de volgende personen: Henk Vieregge – Albertha Weizenbach – Esther van de Bund – Haika Kuil – Ronald Koskamp – Gina Rendering en Harm Jan Pleiter. Op zich kan het comité nog met twee personen worden uitgebreid. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de heer Harm-Jan Pleiter.

Uiteraard is het organiserend comité nog afhankelijk van hulp in de voorbereiding en / of bij de werkzaamheden op de dag zelf. Belangstellende medewerkers wordt gevraagd eveneens contact op te nemen.



Via de hierboven beschreven invulling van de 75 e Bevrijdingsdag hoopt het comité “Vijf mei – Vlagtwedde” een attractief dagprogramma aan de inwoners van Vlagtwedde te kunnen voorschotelen. De resterende twee maanden zullen er ongetwijfeld nog enige bijstellingen binnen het programma plaatsvinden. Indien dit het geval is, zal de organisatie dit via de media delen. Ook een gedetailleerder programma zal in de maand april worden gepresenteerd.

Ingezonden.