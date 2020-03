Instru-Voca geeft twee uitvoeringen in Vlagtwedde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 1 maart 09.00 uur. Door Jules Gernaerdt

LICHT WISSELVALLIGE WEEK

Het is een licht wisselvallige zondag met vrij veel bewolking en vooral vanmiddag en vanavond een paar buien, maar die zijn niet zo fel als gistermiddag en meestal is het vandaag wel droog. Het wordt vanmiddag ongeveer 9 graden, de wind is matig tot vrij krachtig uit het zuiden tot zuidwesten.

Morgen is de ochtend droog met af en toe zon, in de middag neemt de kans op buien toe en morgenavond is het opnieuw overwegend droog. Maximum morgen rond 8 graden, en meest matige wind uit zuid tot zuidwest.

Dinsdag en woensdag zijn meestal ook droog met af en toe zon, maar ook kans op een regen- of hagelbui. Maximum rond 7 graden, minimum van 0 tot 2. Ook na woensdag is het licht wisselvallig met af en toe zon en vrij normale temperaturen van 8 a 9 graden in de middag, en 0 tot 2 graden in de nacht. Dus deze week kans op nachtvorst aan de grond en krabben van de autoruiten.