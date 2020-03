Janick Lanting uit Bad Nieuweschans naar halve finale NK dammen voor pupillen

HOOGEVEEN – Janick Lanting uit Bad Nieuweschans gaat 7 maart naar halve finale NK dammen voor pupillen in Hoogeveen.

Zaterdag 7 maart beginnen zo’n 72 jeugdige dammers in de pupillenleeftijd aan de halve finale om de NK titel. Pupillen dammers zijn maximaal 13 jaar. De drie organisatie plaatsen zijn Lent, Baarn en Hoogeveen. In totaal worden 8 ronden “Zwitsers systeem” gespeeld onder een speeltempo van “Fischer 30 min + 15 sec.”. 7 maart worden de eerste 4 ronden gespeeld en 21 maart de resterende 4 ronden. Vanuit Hoogeveen, Baarn en Lent plaatsen na de 8e ronde de eerste 5 zich voor de finale in het Zuid-Hollandse Monster, die plaats vind van 27 april t/m 2 mei 2020. Deze finale, die bestaat uit 18 spelers, wordt aangevuld met de kampioen van vorig jaar, Matheo Boxum uit Emmeloord. De overige 2 plaatsen worden aangewezen door de Commissie Trainingen van de KNDB.

Oost Groningen

Oost Groningen wordt in Hoogeveen vertegenwoordigd door de 12 jarige Janick Lanting uit Bad Nieuweschans. Onder auspiciën van de KNDB berust de organisatie bij de plaatselijk Damclub HDC Hoogeveen. De partijen worden overigens afgewerkt in “Het Knooppunt” in Hoogeveen. Vorig jaar debuteerde Janick in de halve finale met een middenmoot positie. Nu een jaar na dato en een wekelijks trainingssessie is een finaleplaats het uitgangspunt. Onderhand is Janick Lanting, samen met jeugdspeler Demi Peters (14 jaar) een vaste keus in het eerste team van Damclub Winschoten dat uitkomt in de Landelijke 2e klasse A. Janick scoorde dit seizoen 10 punten in 10 partijen en Demi 12 punten in 10 partijen

Janick Lanting Nederlands kampioen bij schooldammen topscorerstoernooi

Janick heeft reeds een NK titel op zak. Vorig jaar september namelijk haalde Janick in het Denksportcentrum Noord in Apeldoorn bij het Nederlands kampioenschap de titel binnen bij het schooldammen in de categorie individuele topscorers.

Ingezonden