DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Vrijdagnacht is bij een verkoopstalletje aan de Wierescher Straße in Haren een kluisje opengebroken. Hieruit werd zo’n 200 euro buitgemaakt. Dit was de opbrengst van verkochte eieren.

Weener

Tussen vrijdag 18.00 uur en zaterdag 13.37 uur is vanaf het terrein van een timmerfabriek aan de Industriestraße 90 in Weener een witte Citroën Jumper gestolen. In de auto liggen diverse machines en gereedschap.

Weener

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn aan de Osseweg en Alter Osseweg in Weener diverse verkeersborden verwijderd en beschadigd. Hierdoor ontstonden gevaarlijke situaties.

Weener

Gisteravond meldde een getuige zich telefonisch bij de politie met de mededeling dat om 21.55 uur ter hoogte van de kerk aan de Weenerstraße in Weener een man die sterk onder invloed verkeerde van alcohol in een auto was gestapt. Agenten wisten de man tot stoppen te dwingen. Een blaastest wees uit dat hij 2.39 promille alcohol in zijn bloed had. De man werd voor een bloedproef meegenomen naar het politiebureau. De 56 jarige kreeg een rijverbod opgelegd.

Bunde

Gistermorgen is aan de Kirchstraße in Bunde het achterraam van een geparkeerde grijze Golf ingeslagen. Uit de auto werd een handtas, met daarin o.a. contant geld weggenomen.

Lathen

Donderdagnacht is bij een (zelfbedienings) wasstraat aan de Hafenstraße in Lathen het slot van een hogedrukreiniger opengebroken. De dief ging er vandoor met het geld wat zich in de wasgelegenheid bevond. Ook werd een poging gedaan het slot van de stofzuiginstallatie te openen. Deze poging mislukte. Het is niet bekend hoeveel geld er is buitgemaakt.