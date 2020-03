Wat vindt u van de bereikbaarheid in uw woonomgeving?

WESTERWOLDE, GRONINGEN – Felix Pot werkt als promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hier doet hij onder andere onderzoek naar de bereikbaarheid van landelijke gebieden in Nederland. Aanleiding is onder andere bevolkingskrimp in sommige gebieden en het mogelijk moeilijker bereikbaar worden van voorzieningen. Westerwolde is een van de onderzoeksgebieden. Hiervoor heeft hij een vragenlijst opgesteld.

Gebieden buiten de grote steden in Nederland zijn in beweging! Letterlijk, want de afstanden tot voorzieningen zijn hier vaak groter. Mobiliteit lijkt daardoor steeds belangrijker te worden. Voor sommige mensen kunnen deze ontwikkelingen problemen opleveren. Tegelijkertijd zullen er ook mensen zijn die geen of minder problemen ervaren. Veel onderzoek richt zich nu op de grote steden, terwijl een groot deel van de bevolking juist daarbuiten woont. Om in de toekomst de bereikbaarheid en leefbaarheid op peil te houden, zijn uw ervaringen erg belangrijk. Uw beleving van de bereikbaarheid staat centraal in het onderzoek van promovendus Felix Pot van de Rijksuniversiteit Groningen.

Vragenlijst

Om deze vragen te beantwoorden is uw mening van groot belang. Daarom is een vragenlijst opgesteld met vragen over hoe u de bereikbaarheid in uw woonomgeving beleeft. Alle inwoners van de gemeente Westerwolde en omstreken zijn van harte uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Onder de deelnemers tien geldbedragen van € 50,- verloot.

Vul hier de vragenlijst in:

rug.shortcm.li/bereikbaarheid

Ingezonden