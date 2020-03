GRONINGEN, WEDDE – Econoom Richard Jong-A-Pin voerde namens de Aletta Jacobs School of Public Health in opdracht van de Vereniging Groninger Dorpen een onderzoek uit naar de functie van de dorpsondersteuners in de drie Groninger dorpen: Wedde, Onderdendam en Ulrum. Ook werden de maatschappelijke kosten en baten onderzocht. Zijn rapport werd donderdag uitgereikt aan gedeputeerde Tjeerd van Dekken.

Uit de rapportage blijkt dat een overgrote meerderheid van de geïnterviewde betrokkenen positief is over de inzet van de dorpsondersteuner, zoals Stichting Wedde dat ’t Lukt in Wedde.

De vrijwilligers helpen de (alleenstaande), soms laaggeletterde, ouderen bij diverse hulpvragen. Ook worden er activiteiten georganiseerd, zoals gezamenlijk eten ( het project: Samen Aan Tafel) en huisbezoeken afgelegd. Ook vormen ze vaak het contact tussen de bewoners en professionele zorg en de overheid (gemeente, zorgverzekering, WMO). Op deze manier kunnen inwoners van Wedde (1300), Wedderveer (140), Veelerveen (560) en Vriescheloo (955) op een goede en aangename wijze zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en is het gevoel van welzijn en daarmee de leefbaarheid groter geworden.

Hans Berg: de huisarts van Wedde “De dorpsondersteuner levert mij heel veel tijd op, want onze ouderen zijn net zo kwetsbaar als andere ouderen, maar ze weten zich gekend, ze zijn in beeld, en daarom trekken ze veel eerder aan de bel. Het levert mij op dat minder mensen in noodsituaties belanden. Minder mensen doen een beroep op de eerste hulp en de doktersdienst. Het hoeft echt niet altijd professionele zorg te zijn. Het is mijn beeld dat professionals er altijd vanuit gaan dat zij verantwoordelijk zijn voor een oplossing, maar dan op hun “condities”, terwijl Wedde dat ’t Lukt laat zien dat zien dat dorpsbewoners vaak zelf goed weten waar de schoen wringt en dat zij zelf oplossingen zoeken en dat op eigen wijze uitvoeren. Een deel kan dus door vrijwilligers opgelost worden, met hulp van de dorpsondersteuner.”

In totaal heeft de dorpsondersteuner van Wedde vorig jaar 356 hulpvragen gekregen. Deze zijn hier verdeeld over acht categorieën:

Hulp bij eenzaamheid (bv. bezoekmaatje, wandelmaatje, etc) Vervoer (bv. naar ziekenhuis, supermarkt, etc) Hulp bij digitale problemen (bv. computer, tablet, smartphone, etc) Incidentele hulp in het huishouden (bv. lamp vervangen, hond uitlaten etc.) Hulp bij tuinonderhoud (kleine klusjes in de tuin) Hulp bij interactie met (of het vinden van) formele zorg (bv. ziekenhuis, zorginstelling) Hulp bij interactie met de overheid (bv. Wmo, belasting) Overige hulp (veelal hulp bij de administratie, afsluiten van contracten (bv. zorgverzekering), of het vinden van aanbieders van professionele diensten zoals schilders, hoveniers, advocaten, etc.)

Door de inzet van een dorpsondersteuner zijn de zorgkosten aanzienlijk gedaald. In Wedde is berekend dat er tussen 2015 en 2017 38 euro per bij de huisarts ingeschreven patiënt is bespaard. (In Wedde zijn dit 2.283 patiënten) Hiermee is een kostenbesparing van €86.754,- gerealiseerd. Deze berekening is op basis van gemaakte kosten. Eventuele kostenbesparingen voor de lange-termijn als gevolg van vroegtijdige signalering van hulpvragen kunnen vooralsnog niet gemeten worden.

Bron: Rapport: Evaluatie van de dorpsondersteuner, ingezonden door Stichting Wedde dat ’t Lukt in Wedde