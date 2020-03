Achtste potgrondactie v.v. Westerwolde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 2 maart 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

BEWOLKTE MAANDAG

Het wordt een bewolkte dag en af en toe zal er wat regen of motregen gaan vallen: vooral vanmiddag is er kans op regen. Er staat een matige zuidenwind en vanochtend is het vrij koud met temperatuur rond 4 graden, vanmiddag wordt het 7 a 8 graden.

Ook vanavond valt er soms regen, maar vannacht is het droog en klaart het op. Minimumtemperatuur rond 1 graad, later kans op gladheid op de bruggen en viaducten. Morgenochtend is het meest droog met wat zon, in de middag en avond vallen er een paar regen- en hagelbuien. Maximum morgen rond 7 graden en ee matige zuidwestenwind.

Woensdag is het ook wisselend met wat zon en een bui, donderdag is de kans op regen groter en valt er wellicht ook natte sneeuw. Daarna blijft het licht wisselvallig met maximum van 7 a 8 graden overdag, en kans op nachtvorst.