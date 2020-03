Ambachtelijke schilderworkshop in Nieuw Buinen

NIEUW BUINEN – Ook in 2020 biedt de Stichting Keramisch Museum Goedewaagen steeds op de eerste zaterdag van de maand in samenwerking met de aardewerkfabriek Royal Goedewaagen haar oud-ambachtelijke schilderworkshops waarbij borden en tegels naar een 400 jaar oude techniek beschilderd worden. Voor zaterdag 7 maart is nog aanmelding mogelijk. De door medewerkers van het museum gegeven workshops duren van 13.30 tot 16.30 uur.

De deelnemers aan de workshop kunnen voor hun schildering kiezen uit door het museum voorgelegde reproducties van beroemde Nederlandse schilderijen. Of dat nu een olieverf van Rembrandt of Vincent van Gogh is. Het is overigens ook mogelijk om volstrekt vrij een schildering te maken of thuis een schildering voor te bereiden op het tegelformaat van 13 bij 13 cm.

Voor de deelnemers die naar een beroemd schilderij willen werken zijn van meerdere reproducties, zogenaamde ponsieven beschikbaar. Bij een ponsief of spons zijn op de lijnen van de voorstelling kleine gaatjes geprikt. Door die gaatjes worden met een zakje houtskool die lijnen op het biscuit, de eenmaal gebakken blanke drager van een bord of tegel, getamponeerd. Nadat deze lijnen met verf op de keramische drager zijn geschilderd, kan vrijuit binnen die die treklijnen de schildering op kleur of toon ingevuld worden. Dat kan in het Delfts Blauw en in het Delfts Bont.

Tot het arrangement behoort dat tegel- of bordbiscuit en schildermaterialen beschikbaar worden gesteld. Koffie of thee en een rondleiding door museum en fabrieksateliers worden eveneens verzorgd. Na afloop van de workshop verzorgt de fabriek het inbranden van de verven op het biscuit en daarna het glazuren en de definitieve stook. Na een week kan het perfect geglazuurde werk worden opgehaald. Toezending is op aanvrage ook mogelijk.

Workshops kunnen ook voor andere zaterdagen worden aangevraagd voor groepen van minimaal 4 personen. De workshops zijn al met succes georganiseerd te worden voor het personeel van ondernemingen en voor familie- en buurtgroepen, verenigingen en onderwijsinstellingen.

Opgave bij mail@keramischmuseumgoedewaagen.nl.

Ingezonden door Friggo Visser

Foto’s: Keramisch Museum Goedewaagen.