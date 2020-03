Bijzondere vondst in Gronings buurtschap Smeerling

SMEERLING – In een boerderij in Smeerling is een 200 jaar oud kasboekje gevonden.



In 1790 overlijdt de vader van het 4-jarige meisje Aaltje Hoisingh. Aaltje blijft met haar moeder Lukje alleen achter op het Hoisinghstee in Smeerling, buurtschap tussen Onstwedde en Vlagtwedde. In 1792 trouwt Lukje opnieuw. Volgens het dan in Westerwolde geldende familie-recht worden er voogden aangewezen. Hoofdvoogd Boele Halmingh – oom van Aaltje – houdt een kasboekje bij van de inkomsten en uitgaven. Dit kasboekje wordt 200 jaar later teruggevonden onder het vloerzeil van een boerderij in Smeerling. Het boekje, vervuild en gehavend, wordt ontcijferd en blijkt een uniek doorkijkje op te leveren naar het leven van die tijd in Westerwolde.



Verhalen

Aaltjes achterachterkleinzoon Hanne Wilzing schreef er enkele korte verhalen over in het Gronings met vertaling in het Nederlands. De verhalen kregen een vervolg met korte verhalen over drie andere Smeerlinger kinderen uit Aaltjes geslacht: Boele (over de markescheiding in 1844), Wupke (over het neerstorten van een jachtbommenwerper in 1943) en Berend (in 1966 bij het boerplak). De verhalen worden samen met achtergrondinformatie en enkele bijbehorende gedichten uitgegeven in het boekje ‘Aaltje. Vier generaties kinderen uit Smeerling in het Groningse Westerwolde’.



Aaltje-project

Samen met de Stichting Smeerling-Metbroek, Natuurmonumenten en de Historische Vereniging Westerwolde werd een werkgroepje gevormd en het Aaltje-project opgezet. Naast het boekje is er een website gemaakt www.aaltjesstee.nl. Hierop is veel achtergrondinformatie te vinden waaronder de scans en de transcriptie van het kasboekje. Ook gaat er een Aaltje-wandeling van start (4 km), waarbij via een QR-code met de smartphone naar fragmenten uit de Aaltje-verhalen kan worden geluisterd. Verder is er een digitaal lespakket beschikbaar voor bovenbouwgroepen van basisscholen.



Start op 21 maart

Op zaterdag 21 maart – in de Grunneger Weke – vindt de start van het Aaltje-project plaats in Smeerling. Het eerste exemplaar van het boekje wordt dan overhandigd.

Het boekje (52 blz) is te bestellen via info@aaltjesstee.nl. Verzending na 21 maart. Het boekje is na 21 maart ook te koop bij Gasterij Natuurlijk Smeerling, in het MOW l Museum Westerwolde, Streekhistorisch Centrum Stadskanaal en in de Oude Stelmakerij.

Meer informatie op www.aaltjesstee.nl