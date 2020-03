Dorona Alberti en ensemble met The Music from James Bond in de Klinker

WINSCHOTEN – Dorona Alberti, vooral bekend als frontvrouw van Gare du Nord, gaat de theaters in met haar grote liefde voor de muziek van de James Bond-films. Wie heeft er niet wel eens stiekem gedroomd dat hij Bond is? Of één van zijn veroveringen…? In The intimate sessions neemt Dorona je – samen met haar 8-koppige ensemble – mee in de wereld van James Bond: de held, de charmeur en het boefje. De voorstelling is zaterdag 14 maart te zien in De Klinker.

Dorona: ‘Bond’s wereld is er één van glamour en verleiding. Een wereld waar we allemaal wel eens van dromen: van mooie auto’s, prachtige vrouwen, gadgets en bizarre schurken. Vertaal je het leven van Bond’s avonturen naar muziek, dan krijg je die geweldig rijke, overweldigende sound van bijvoorbeeld GoldFinger, Diamonds are Forever en Skyfall. Héérlijk!’

‘Maar naast die glitter en glamour is er ook een wereld van spionage, donkere achterafsteegjes en die van de man áchter 007. Tijdens het theaterconcert begeven we ons in die twee werelden. Dansen en verleiden we met onze mooiste lach in onze glitterjurken, maar voelen we ook waar het schuurt en knelt.’

In prachtige arrangementen van pianist en muzikaal leider Charly Zastrau wordt het publiek meegevoerd door beats, percussie, bas, piano en strijkers in het leven van Bond. Het publiek maakt mee wat Bond meemaakt, van de glamour tot de pijn.

Ingezonden