Grunneger Weke in het MOW I Museum Westerwolde

BELLINGWOLDE – Over het evenement Speciaal voor de Grunneger Weke biedt het MOW een uitgebreid programma.



Hoe klinkt Groningen? Spits je oren want op vrijdag 20 maart verzorgt Ingeborg Entrop, kunstenaar met een achtergrond in de natuurkunde, vier zogenaamde ‘luisterommetjes’. Ze neemt je mee naar een speciale luisterplek in de buurt van het museum. Daar teken je op wat je hoort. Na afloop van de wandeling maak je gezamenlijk een ʻgeluidskaartʼ van de luisterplek. Het eerste ommetje start om 11:00 uur. Gedurende de dag wordt dat herhaald om 12:30 uur, 14:00 uur en 15: 30 uur. Deelnemers kunnen zich vooraf aanmelden (info@museumdeoudewolden.nl) of ter plekke besluiten om mee te doen.



Op zondagmiddag 22 maart ben je vanaf 14 uur welkom voor de workshop ‘Veranderland’. Aan de hand van bestaande plaatjes van het Groninger land maak je een eigen kunstwerk. Er is maar één voorwaarde: je móet iets aan het landschap veranderen. Wat dat is bepaal je zelf. Kan het simpeler? Moet het grootser? Welke kleuren wil je aanpassen? Welke elementen wil je toevoegen; een huis, een boom, een mens? Aanmelden voor deze workshop is niet nodig.



Verspreid over die zondagmiddag zingt close harmony koor ‘The Famondio Singers’ de bekende liedjes van Ede Staal, muziek om naar te luisteren en mee te zingen. Om de sfeer compleet te maken is er deze middag voor de liefhebber de beroemde huisgebakken poffert.

Je kunt sowieso in het museum terecht voor twee tentoonstellingen waarin het Groninger platteland centraal staat. Zwerf door ‘Denkend aan Groningen’, waarin twintig kunstenaars ieder hun eigen blik op het ommeland weergeven in schilderijen, grafisch werk en installaties en bekijk ook de expositie ‘Veldwerk’, met fotografische kunst van René Alberts, Annemarie van Buuren en Pieter Tonnis de Graaf. Daarnaast schittert als altijd in een aparte zaal het werk van fijnschilder Lodewijk Bruckman, met een recent vernieuwde serie schilderijen.

Gezinnen en jonge bezoekers tussen de 6 en 12 jaar oud kunnen met een verrassend kaartspel hun eigen route volgen door het museum.



Over het MOW I Museum Westerwolde Het MOW is een eigenzinnig museum in een prachtige, landelijke omgeving. In wisselende exposities verkent het museum de kunst, identiteit, geschiedenis én toekomst van het Groninger platteland, speciaal Westerwolde. Daarnaast toont het museum altijd werk van Lodewijk Bruckman, fijn realistische schilderijen vol symboliek.

