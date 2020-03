Westerwolde incasseert vierklapper tegen gedreven SC Erica

VLAGTWEDDE – Met enige stelligheid kan worden geconstateerd dat Westerwolde op dit moment in de hoek zit waar de klappen vallen. Zelf niet het vermogen hebben om gemakkelijk tot scoren te komen en regelmatig de tegenstander in het zadel helpen door teamfouten of dure persoonlijke misstappen.

Op deze manier kan de ontmoeting tussen Westerwolde en SC Erica in Vlagtwedde van afgelopen zondagmiddag misschien dan ook wel het best worden getypeerd. Conclusie is wel dat Westerwolde mede hierdoor niet opgewassen was tegen opponent SC Erica en met een duidelijke 4 – 0 nederlaag aan de kant werd gezet.

Gedurende de eerste helft stonden er twee nagenoeg even sterke ploegen op het kunstgrasveld van sportpark De Barlage. Alhoewel, het was toen ook al wel te zien dat SC Erica het iets beter voetballende team was en stukken gedrevener acteerde dan in oktober, toen er een 1 – 1 eindstand in Erica uit de bus rolde. Toch had Westerwolde op voorsprong kunnen komen als de trekker vanuit een aantal opgelegde kansen iets zuiverder was overgehaald en René v.d. Laan op de rand van de zestien meter niet onderuit zou zijn gehaald. Was dit laatste niet gebeurd, dan was hij oog in oog komen te staan met doelman Gebbeken van SC Erica. De deze middag enigszins lankmoedig fluitende arbiter Nigro zag van grote afstand in de overtreding alleen een directe vrije trap en daar moest Westerwolde het mee doen. Vlak voor rust kreeg de thuisploeg helaas toch nog het deksel op de neus. Na een prima combinatie over de rechterkant en na onvoldoende ingrijpen van de kant van de verdedigers van Westerwolde, wist rechtsback Martijn Möhlmann vanaf de achterlijn de bal in de 43 e minuut over doelman Hebers te krullen. Waar menigeen dacht dat de bal bij de tweede paal over de achterlijn zou verdwijnen, ketste deze via de binnenkant van het aluminium in het doel: 0 – 1. Westerwolde enigszins aangeslagen en SC Ercia in euforie zochten kort daarna gezamenlijk de verdiende thee op.



Zoals dit seizoen vaker het geval is geweest, kende Westerwolde ook in deze wedstrijd direct na de rust vijf erg beroerde minuten. Want in de 48 e minuut was het goudhaantje Pelle de Vries die positioneel slecht verdedigen van de Westerwolder defensie genadeloos afstrafte. En enige minuten later was het al weer raak. Onvoldoende ingrijpen van doelman Hebers stelde Patrick Bruins in de 52 e minuut in de gelegenheid de derde treffer voor SC Erica binnen te schieten. In het hierna volgende deel van de wedstrijd probeerde Westerwolde met de moed der wanhoop tot succes te komen, maar ook deze middag bleek het scorend vermogen van de Vlagtwedder formatie een heikel punt te zijn. Met medewerking van doelman Hebers scoorde SC Erica nog wel. Vanuit een lopende spelsituatie schoot hij de bal tegen de hem tegemoetkomende invaller Sebastian Kroezen aan, waarna de bal onbereikbaar voor iedereen in het lege doel caramboleerde: 0 – 4. De vierklapper was een voldongen feit.



Door deze nederlaag zakte Westerwolde onder de beruchte streep naar de twaalfde plaats op de ranglijst. Met nog twaalf wedstrijden te spelen zullen de mannen van trainer Lars van Ravenhorst alle zeilen moeten bijzetten om degradatie of nacompetitie te ontlopen. Volgende week kan daartoe een belangrijke stap worden gezet door te proberen Raptim op de knieën te krijgen. In de uitwedstrijd tegen de mannen uit Coevorden werd Westerwolde behoorlijk benadeeld door een onterechte rode kaart voor Elroy v.d. West. Wat dit en de latere uitslag van deze eerste ontmoeting betreft, is er komende zondag (8 maart) op De Barlage iets recht te zetten.



Vermeldenswaardig is nog dat Westerwolde deze zondagmiddag bezoek kreeg van John Panhuijsen, de rasechte Amsterdammer die al sinds jaar en dag Nederlandse voetbalvelden bezoekt in een ultieme poging alle Nederlandse velden ooit aan te doen. Ook De Barlage is nu opgenomen in het illustere rijtje sportcomplexen (meer dan 1500 van de totaal 2416) dat door hem met een bezoek is vereerd. Het was overigens de tweede keer dat hij Westerwolde aan het werk zag; het vorig seizoen was hij aanwezig bij SPW – Westerwolde. Wel was het jammer dat Westerwolde niet goed op de hoogte was van zijn komst en er derhalve geen extra aandacht aan dit unieke bezoek kon worden besteed.



Opstelling Westerwolde: Henk Hebers – Rik te Velde (65 e min. Jarno v.d. Laan) – Henri Boekelo – Rudolf Riks – Peter Beens (80 e min. Thorben Hulsman) – Mark Geukes – Kevin v.d. Laan – Elroy v.d. West – Frank Riks – René v.d. Laan (46 e min. Bartel Geleijnse) – Joan Solano



Scheidsrechter: dhr. W. Nigro

Amusementswaarde: 6,5

Toeschouwers: 110

Ingezonden door HJ Pleiter