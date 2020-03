‘Wijkverpleegkundigen organiseren theatercongressen en brengen hiermee palliatieve zorg onder de aandacht’

ASSEN, HENGELO – Drie wijkverpleegkundigen, Margreet Boekhold, Anita Siegers en Geanne Maarsingh maken palliatieve zorg bespreekbaar en helpen zorgverleners om stervensbegeleiding dragelijk en bekender te maken. Voor de cliënt, maar ook voor zichzelf. Vorig jaar zochten ze de Randstad op door in Stadstheater De Kom te Nieuwegein vakgenoten verder te brengen in deze speciale vorm van zorg. Dit voorjaar trekken ze verder het land in. ‘Later begint vandaag’ is de vijfde editie van Palliatief in Balans en wordt georganiseerd in maar liefst twee steden: Assen en Hengelo (OV).

Grote belangstelling voor palliatieve zorg

Na de onverwachte grote successen van de afgelopen jaren, verwachten ze op dinsdag 21 april in DNK Assen en dinsdag 26 mei in Schouwburg Hengelo volle zalen te trekken met (wijk)verpleegkundigen, (huis)artsen, apothekers, mantelzorgers, vrijwilligers en helpenden zorg en welzijn. De grote belangstelling komt onder andere voort uit het feit dat palliatieve zorg steeds meer onder de aandacht komt. Het ministerie van VWS is vorig jaar in juni een campagne gestart rondom de bewustwording en mogelijkheden van palliatieve zorg. Door de vergrijzing en het toenemend aantal mensen met een chronische ziekte zal het aantal mensen dat palliatieve zorg nodig heeft in de komende jaren stijgen. Een belangrijk maatschappelijk thema dat de komende jaren alleen maar zal toenemen.

De drie wijkverpleegkundigen geven aan dat er op dit moment nog maar weinig scholing is op dit vakgebied. Door het bespreekbaar te maken en door ervaringen met elkaar te delen, kunnen zorgverleners met vertrouwen deze lastige maar zeer dankbare zorgvorm verlenen.

Voor en door zorgverleners

Ondertussen is het voor de drie verpleegkundigen hun missie geworden om palliatieve zorg nog meer onder de aandacht te brengen. Inmiddels hebben ze Palliatief in Balans opgericht, zodat ze niet alleen eigen collega’s kunnen helpen maar ook andere zorgverleners. In afgelopen edities, en ook dit jaar werken ze intensief samen met longarts Sander de Hosson, ook bekend als columnist en auteur over palliatieve zorg. Hij zal, naast Manu Keirse (klinisch psycholoog, rouwdeskundige en doctor in de geneeskunde) en Rob Bruntink (hoofdredacteur van Pallium en Pal voor u), aanwezig zijn in het theater op 21 april in DNK te Assen en 26 mei in Schouwburg te Hengelo spreken over dit onderwerp. Prachtige verhalen, praktische vakkennis en ervaringen zullen worden gedeeld, afgewisseld met muzikale intermezzo’s door Anne Keizer.

Kaarten zijn te bestellen via Palliatief in Balans

