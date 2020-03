Afgelopen jaar minder woninginbraken in provincie Groningen

GRONINGEN – Afgelopen jaar werden er in Nederland in totaal 39.452 woninginbraken geregistreerd; 8 procent minder dan in 2018. In de provincie Groningen daalde het aantal inbraken in woningen met zo’n 7,6 procent. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer op basis van de meest recente politiecijfers.



Meeste inbraken in provinciale hoofdstad

Afgelopen jaar werden er in Groningen in totaal 1.247 woninginbraken geregistreerd. Dit waren er bijna 8 procent minder dan in 2018. Het gros van de inbraken vond binnen de provincie plaats in de gemeenten Groningen (655) en Midden-Groningen (138). Aan de andere kant van het spectrum staan de gemeenten Loppersum (4), Appingedam (22) en Pekela (24); waar het minst vaak werd ingebroken.



Opvallende gemeenten binnen Groningen

Binnen Groningen valt Loppersum het meest op in positieve zin. In deze gemeente daalde het aantal inbraken afgelopen jaar met 55,6 procent (van 9 inbraken naar 4 inbraken). In Appingedam steeg het aantal inbraken relatief gezien het meest (57,1 procent stijging), van 14 inbraken naar 22 inbraken.



Independer heeft voor de provincie Groningen een interactieve kaart gemaakt, met een ‘gemeente zoeker’. Hier is voor iedere gemeente in Groningen in kaart gebracht wat de laatste ontwikkelingen zijn rondom woninginbraken.

