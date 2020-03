Fietser mishandeld bij Zwet Delfzijl

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 3 maart 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

VANMIDDAG EEN HAGELBUI

Het is heel ander weer dan gisteren want het is vanochtend helder en zonnig, wel ontstaan er ook stapelwolken. Die bewolking wordt vanmiddag meer, en er vallen dan enkele regen- en hagelbuien. De maximumtemperatuur is 8 graden, bij een matige zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht is het meestal droog met opklaringen. Minimum rond +2 graden. Morgen is het ook wisselend met flinke zonnige perioden maar ook kans op een paar regenbuien. Maximum ook morgen rond 8 graden.



Donderdag is anders want dan trekt een depressie over het midden van het land. En wij krijgen daardoor een lange periode met regen en koud weer, met een maximum van 5 graden. Mogelijk valt er ook wat natte sneeuw. Vrijdag en in het weekend zijn er opklaringen en een paar buien, vrijdag mogelijk met hagel of natte sneeuw.