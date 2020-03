GOED omgaan met dementie Geruststellen, Oogcontact, Even meedenken en Dankjewel (sluit een gesprek altijd goed af)

OUDE PEKELA – Op uitnodiging van OdensehuisPekela e.o. was gisteren Samendementievriendelijk te gast in, de Binding, te Oude Pekela.

Dementievriendelijk en OdensehuisPekela kunnen op een geslaagde middag terug kijken. Er werd een korte duidelijke uitleg gegeven over het begrip dementie, een ziekte die wel 50 verschillende soorten kent, waarvan Alzheimer voor ons wel bekend is. Duidelijk werd dat we dementie overal kunnen tegen komen, bij de winkels, de politie, de brandweer, gemeentehuis etc.

Het doel van deze middag was om een begin te maken aan een dementie vriendelijk Pekela. En dat begint vaak met het herkennen van signalen en weten hoe we moeten handelen. Er werden wat signalen besproken, als je wat ouder bent, en je vergeet soms steeds vaker wat, hoeft dit niet altijd dementie te zijn. Wel is het duidelijk als je niet meer weet dat je het vergeten bent je er wel eens bij stil kunt staan. Om duidelijk te maken hoe we zouden kunnen handelen als wij iemand met dementie tegen komen, werden er wat situaties gespeeld. Waaruit onder andere de conclusie getrokken kon worden, dat wij meestal te snel in de rol van redden en oplossen willen gaan zitten. Mensen die dementeren zitten hier vaak niet op te wachten. Het kan er soms voor zorgen dat dementerende hierop agressief kunnen gaan reageren. Wat dan wel ? Ga niet de strijd aan, als er iets gezegd wordt dat niet waar is, zorg eerder voor een situatie waarin je de dementerende op zijn of haar gemak stelt. Probeer af te leiden. Maak oogcontact, denk mee, en sluit het gesprek/contact goed af.

De nieuwe coördinatrice van OdensehuisPekela, Anita is blij dat er wat haar betreft een begin is gemaakt voor een dementie vriendelijk Pekela. En OdensehuisPekela was blij om te horen dat er ook duidelijk werd, dat beginnende dementerende nog altijd wel veel dingen kunnen.

Wilt u meer weten ? dan kunt u de website van Samendementievriendelijk.nl bezoeken, waar u filmpjes en online trainingen kunt vinden. Of u kunt contact leggen met het OdensehuisPekela e.o, Anita telnr. 06 188 933 387 of bezoek Facebook OdenshuisPekela waar u ook informatie en allerlei tips kunt lezen.

Ingezonden