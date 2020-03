Huub Stapel met onemanshow over huwelijk in De Klinker

WINSCHOTEN – In Het Huwelijk filosofeert, confereert, dicht en speelt Huub Stapel als ervaringsdeskundige rond dit aloude instituut en confronteert het publiek met de gemakken en ongemakken, de ergernissen, de sleur, de kwellingen, de liefde, het geluk en in zijn geval: de breuk. Maar ook de hoop op nieuw geluk. Een pijnlijk grappige voorstelling voor iedereen die getrouwd is, getrouwd is geweest, nooit getrouwd is, van plan is om te gaan trouwen of er niet aan moet denken om ooit te trouwen. De voorstelling is donderdag 12 maart om 20.15 uur te zien in De Klinker.

Eerder speelde Stapel in de zeer succesvolle solo Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus een theaterhit waarvoor de kaartjes nauwelijks aan te slepen waren. Na de voorstelling MV2 neemt hij het onderwerp voor de derde keer onder de loep in zijn voorstelling Het Huwelijk. In deze derde man/vrouw-voorstelling definieert Stapel het begrip ‘huwelijk’ breed: je kunt ook zonder te trouwen langdurig samen zijn, de relatie kan zelfs bestaan uit méér dan twee deelnemers (polyamorie). En dit alles kan ook stuk.

Ingezonden