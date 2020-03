Informatiebijeenkomst drijvend zonnepark Beetser Koele

SELLINGERBEETSE – Zaterdag was in het kerkje Opwaarts in Sellingerbeetse een informatiebijeenkomst over het drijvend zonnepark.

Afgelopen zaterdag was in het kerkje Opwaarts in Sellingerbeetse een informatiebijeenkomst waar alle stukken met betrekking tot het plan van het drijvend zonnepark op tafel lagen. De uitnodiging voor deze bijeenkomst was uitdrukkelijk aan alle omwonenden gericht en werd heel goed bezocht. Omwonenden gingen met elkaar in gesprek over de plannen.

Er zijn nog heel veel vragen en onduidelijkheden. Dit blijkt uit de reacties van omwonenden. De zogenaamde maatwerkmethode is onzorgvuldig en willekeurig toegepast, maar de gemeente denkt dat er ruim draagvlak voor is.

Er zijn volgens de bezoekers nog veel onzekerheden met name ten aanzien van de garantie van Kremer dat met de komst van het zonnepark de overlast van lawaai en verkeer tot het verleden behoort door aanleg van pijpleidingen en vestiging op het bedrijvenpark. Ook was de rol van de klankbordgroep voor velen niet helder en men voelde zich daarin niet vertegenwoordigd. Er werd gepraat over het indienen van een zienswijze op dit plan. Dit kan nog tot 6 maart 2020.

Voor belangstellenden er is een website over dit onderwerp: https://www.beetserkoele.nl/

Ingezonden