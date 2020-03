Inloopavond verkeersknooppunt de Blauwe Roos

WINSCHOTEN – Provincie Groningen, gemeente Oldambt en Rijkswaterstaat hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de oorzaak en mogelijke oplossingen voor de verkeersopstoppingen bij het verkeersknooppunt A7 – Winschoten Blauwe roos. Tijdens de inloopavond op 24 maart worden de resultaten van het onderzoek en een aantal oplossingen besproken. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.



Het verkeersknooppunt de Blauwe Roos ligt aan de A7 bij de op- en afritten naar Winschoten en Blauwestad. Gezien het belang van de Blauwe Roos voor het verkeer in deze omgeving wil de provincie met een aantal maatregelen en aanpassingen de doorstroming van het verkeer hier verbeteren.



Het huidige verkeersknooppunt past niet bij de hoeveelheid verkeer dat hiervan gebruik maakt. Om de situatie goed in beeld te krijgen is er onderzoek gedaan naar het wegverkeer en het scheepvaartverkeer. Er is gekeken naar de slechte doorstroming van het verkeer op de weg tussen de rotondes en ten zuiden van de rotonde Beertsterweg-Oostelijke Rondweg. De problemen zijn het grootste als de beweegbare brug over het Winschoterdiep (Beertsterbrug) tijdens de middagspits open is geweest voor de scheepvaart.



Mogelijke oplossingen

Om op korte termijn de problemen al gedeeltelijk op te lossen gaan provincie, gemeente en Rijkswaterstaat aan de slag met de noordelijke rotonde. De bedoeling is dat dit een zogenaamde turborotonde wordt met een extra rijbaan voor het verkeer vanuit de richting Groningen naar Winschoten. Een andere mogelijkheid is het ontwikkelen van een zogenaamd mobiliteitsaanpak samen met o.a. de bedrijven in Winschoten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld mogelijkheden om het verkeer meer te spreiden. Daarnaast doen we de komende tijd nog onderzoek naar de mogelijkheden en het effect van het aanpassen van de brug bedieningstijden voor de recreatievaart, in de spits. De mogelijkheden werken we dit jaar samen met de omgeving en betrokkenen verder uit. Zoals het er nu uitziet valt in 2021 het definitieve besluit over de te nemen oplossingen.



Inloopavond

Op dinsdag 24 maart is er een inloopbijeenkomst over dit onderwerp bij Hotel-Restaurant In den Stallen in Winschoten. U kunt tussen 17.00 – 20.00 binnenlopen. Medewerkers van provincie, gemeente en Rijkswaterstaat zijn aanwezig om de oplossingen toe te lichten en uw vragen te beantwoorden.



Locatie

In den Stallen Oostereinde 10 9672 TC Winschoten

Ingezonden door Provincie Groningen