Kinderhotel Burcht Wedde erg blij met schenking van € 15.000 van Rotaryclubs

WEDDE – Frank en Martina Ferrari namen dinsdag avond met heel veel blijdschap een gift van € 15.000 in ontvangst van de Roatryclubs uit de grensstreek



Dit bedrag was de opbrengst die de Rotaryclubs uit het Groningse Pekela en Westerwolde alsmede van het Duitse Papenburg in de afgelopen periode bij elkaar hebben gebracht.

Door de betrokkenheid van de Rotaryclub uit Papenburg is in 2018 bedacht dat ook kinderen uit het Duitse Emsland naar het Kinderhotel kunnen gaan. Dit opende ook de mogelijkheid een bijdrage uit de Interreg-regeling van de Eems-Dollard-Regio te ontvangen. Deze Interreg-regeling wordt mede gefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en de deelstaat Niedersachsen. Ook de landelijke Rotary in Nederland ondersteunt het initiatief.

Tijdens deze bijeenkomst van de Rotaryclubs in Brasserie Weddermeerhoeve werden de aanwezigen welkom geheten door Albert de Vries van Rotary Pekela en werd het door gebiedsmanager van de Raad voor de Kinderbescherming Robert Vonk en door dr. Christopher Trouw van het Ehe-, Familien-, Lebens und Erziehungsberatung in het Bisdom Osnabruck voorgelicht over de werkwijze van deze beide organisaties.

Rode draad door deze voordrachten was wel dat beide organisaties eigenlijk verstikt raken in de regeltjes en wetten, daardoor kunnen ze eigenlijk niet dat doen wat er voor het kind nodig is.

Enkele schrijnende situaties werden door de sprekers uitgelicht wat bij de aanwezigen toch wel wat emoties losmaakte.

Frank en Martin Ferrari waren erg onder de indruk van het geschonken bedrag, zo’n tweehonderdvijftig kinderen (die aan de verkeerde kant van het geluk zijn geboren) kunnen nu genieten van een onbezorgde vakantie in het mooie kasteeltje in Wedde.