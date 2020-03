Peter Panneman is Veendammer van het Jaar 2019!

VEENDAM – Peter Panneman is de “Veendammer van het Jaar 2019”. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van Veendam is dit bekend gemaakt door de voorzitter van de jury, Max Bentum.



Peter Panneman

De jury heeft na een zorgvuldige afweging besloten de titel van “Veendammer van het Jaar 2019” toe te kennen aan Peter. Juryvoorzitter Max Bentum: “Maar liefst 25 jaar onafgebroken hanteert hij de camera en weet Peter op een positieve manier de aandacht op Veendam te vestigen. Kleine en grote evenementen, bijzonderheden en nieuwtjes in en rond Veendam, Peter brengt alles in beeld. Een belangrijk aspect om de titel Veendammer van het Jaar te mogen voeren is de ambassadeursrol van de Veendammer van het Jaar en wie kan dat beter doen dan iemand die al 25 jaar ambassadeur voor Veendam is”.

Inzet voor de samenleving

Door de titel van Veendammer van het Jaar 2019 aan Peter toe te kennen wil de jury zijn inzet op een positieve manier onder de aandacht brengen. Burgemeester Sipke Swierstra: “De bevlogenheid waarmee Peter elke dag op pad gaat om nieuwtjes in en rond Veendam in beeld te brengen is bewonderenswaardig. Hij is trots op Veendam en deelt dit met zijn vele volgers. Hij is een ware ambassadeur voor Veendam”.

