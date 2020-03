Provincie: 43.000 euro voor innovatie in de landbouw

GRONINGEN – Voor demonstraties van mechanische onkruidbestrijding en het gebruik van robotica in de landbouw krijgt de Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) 27.000 euro subsidie. Daarnaast krijgt de SPNA 16.000 euro voor demonstraties van tien verschillende biologische gewassen en de aanleg van een proefperceel met strokenteelt. De provincie Groningen investeert in duurzame innovatie van de landbouw. Daarbij is naast de opbrengst, ook de balans met de natuur van belang.

De SPNA houdt dit voorjaar op de proefboerderijen in Munnekezijl en Ebelsheerd en op een akkerbouwbedrijf in Zuidbroek demonstraties voor akkerbouwers uit de omgeving. Het gaat om systemen voor onder meer schoffelen en het aanleggen van zaaibedden. Ook zijn er op Ebelsheerd demonstraties met biologische gewassen, waarbij er bijvoorbeeld aandacht is voor onkruidbestrijding, bemesten en de afzetmogelijkheden.



Robots

In de landbouw wordt er steeds meer met robots gewerkt. Robots kunnen heel precies werken en bovendien zijn ze licht van gewicht waardoor ze niet zo snel voor bodemverdichting zorgen. Ontwikkelingen in de robotica bieden ook mogelijkheden in bijvoorbeeld strokenteelt, waarbij op een perceel stroken met verschillende soorten gewassen, soms ook met bloemen en grassen, worden afgewisseld.



Strokenteelt

Op Ebelsheerd in Nieuw-Beerta wordt onderzocht wat de voordelen en uitdagingen zijn van strokenteelt. Een perceel met één soort gewas, wordt straks ingericht met verschillende soorten gewassen: de sperzieboon, de pompoen, zomertarwe, wintertarwe, gras-klaver, haver en de erwt. De verwachting is dat een variatie van gewassen beter is voor de bodem, er minder snel ziekten ontstaan en dat het beter is voor de biodiversiteit. De nieuw opgedane kennis wordt gedeeld met ondernemers uit de omgeving.

Ingezonden door Provincie Groningen