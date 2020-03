Zuivelboerderij Tielemans neemt verkoopautomaat in gebruik

BLIJHAM – Bij de zuivelboerderij van de familie Tielemans in Blijham is onlangs een verkoopautomaat geplaatst met een wel heel gezonde inhoud.

Vorig jaar startte de Gijs en Janneke met het maken van eigen zuivelproducten. De melk, yoghurt en vla producten zijn nu op ieder moment van de dag verkrijgbaar bij de boerderij. De boer vertelt “We bezorgen iedere week al zuivel bij een vaste klantenkring maar kregen regelmatig de vraag of mensen het ook zelf bij de boerderij konden komen kopen. Met de automaat proberen we ook deze klanten te bedienen”. Zijn vrouw vult aan “soms vergeten klanten te bestellen of is bestellen via een webshop voor iemand nog niet weggelegd. Voor hen proberen we hiermee een mooi alternatief aan te bieden”.

De automaat is te vinden aan de Tweekarspelenweg 14 in Blijham en is 6 dagen per week geopend. Betalen kan alleen met contactloze pin.

Binnenkort is het ook weer mogelijk om een kijkje op de boerderij te komen nemen. Janneke: “op 28 maart a.s. mogen onze koeien weer naar buiten. Wie graag eens de blije koeiendans wil komen bekijken is van harte welkom bij ons op de boerderij.”.

Op 28 maart is iedereen vanaf 10.30 uur welkom bij ons, u kunt zich aanmelden via www.dezuivelmand.nl/koeienindewei of 06-83933375.

Ingezonden