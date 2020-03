Emslandermeer Senior Open (ESO) – Golftoernooi 2020

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 4 maart 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

VRIJ VEEL BEWOLKING

Het wordt een licht wisselende dag met soms een regenbui en vrij veel bewolking, al zal de zon ook wel even doorbreken. Maar het is niet zo mooi als gisterochtend. De maximumtemperatuur is ongeveer 8 graden, de wind is zwak tot matig uit zuidwest tot west.

Vanavond en vannacht is het rustig en overwegend droog weer, morgen gaat een depressie over Belgie en dat geeft veel bewolking en later op de dag enige regen. Maximum morgen rond 6 graden.

Vrijdag is ook niet droog, want dan is er een noordwestenwind en dat geeft regen- en hagelbuien, maar in het weekend is zaterdag een droge dag. Maximumtemperatuur op termijn rond van 8 tot 10 graden.