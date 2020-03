Groener denken en doen: wat houdt ons tegen en wat werkt wél?

ORVELTE – Gisteren kwam bestsellerauteur, spreker en gedragswetenschapper Ben Tiggelaar naar Orvelte om de derde Voorjaarslezing van IVN Noord te verzorgen.

Ben Tiggelaar houdt zich al ruim 30 jaar bezig met leiderschap, verandering en menselijk gedrag. Hij gaf een inspirerend betoog over verandering in relatie tot vergroening. Serieus werk maken van vergroening is nog niet zo makkelijk. Want: wie moet er nu eigenlijk veranderen? Zijn de burgers aan zet, de boeren, de bedrijven of zijn het toch vooral de bestuurders die het moeten doen? En wát moeten we dan doen?

Samenwerken en verdiepen in verandering

Speciaal voor IVN Noord zette Ben Tiggelaar op een rijtje wat we zouden moeten weten over leiderschap en verandering in relatie tot groener denken en doen. Gebaseerd op gedegen gedragswetenschappelijk onderzoek en tegelijk zeer praktisch. Belangrijkste boodschap: als je wilt dat grote groepen mensen bepaald gedrag veranderen, moet iedereen samenwerken en zich verdiepen in hoe gedragsverandering werkt. En daarvan kreeg de zaal alvast een voorproefje. Zo werd verteld dat er bij veranderingen ook altijd mensen zijn die iets verliezen. En dat levert weerstand op. Dat is niet erg, daar kun je rekening mee houden. Formuleer doelen verder zo concreet en helder mogelijk en begin met kleine stapjes en prioriteer. En een cruciale factor bij gedragsverandering: de fysieke omgeving. Kijk eerst waar je belemmeringen kunt wegnemen voor goed gedrag en daarna of je ongewenst handelen moeilijker kunt maken. Stof tot nadenken voor de aanwezige bestuurders, ondernemers, vrijwilligers en overige samenwerkingspartners van IVN.

Inspirerende start van het nieuwe seizoen

Twee jaar geleden jaar startte IVN Noord de traditie van een voorjaarslezing. Mark Tuit, regiodirecteur IVN Noord: “De voorjaarslezing is een moment om onze partners te bedanken, te ontmoeten en te inspireren. Door sprekers uit te nodigen met verschillende achtergronden, willen we mensen aan het denken zetten. Het is een mooie start van het nieuwe seizoen.”

