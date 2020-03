DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Vanmorgen zijn bij een ongeval op de B70 ter hoogte van Meppen twee personen zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde toen een arts in een burgerauto met blauw zwaailicht in de richting Papenburg reed. Omdat hij een voor hem rijdende auto moest inhalen ging het tegemoetkomend verkeer zo ver mogelijk aan de kant. Hierbij botsten vier auto’s tegen elkaar.

Twee personen van 20 en 21 jaar raakten daarbij zwaargewond. Ze werden met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Drie andere personen liepen lichtere verwondingen op. De auto’s raakten beschadigd. De weg is enige tijd afgesloten geweest voor bergingswerkzaamheden.

Lähden

Zaterdag zijn aan de Up’n Sande in Lähden illegaal 25 bomen gekapt. Dit gebeurde tussen acht uur ’s morgens en acht uur ’s avonds. Het hout is afgevoerd. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Papenburg

Vanmorgen is om zes uur brand uitgebroken in een woonvorm voor senioren aan de Vosseberg in Papenburg. Het vuur ontstond door onbekende oorzaak in het bed van een van de bewoners. Het vuur werd door medewerkers geblust. Gelukkig lag er op dat moment niemand in het bed.

Bij de brand kwam zoveel rook vrij dat de brandweer het gebouw liet ontruimen. De 82 bewoners zijn elders opgevangen. Drie van hen werden in het ziekenhuis gecontroleerd op rookvergiftiging.

Haren

Bij de St. Josef kerk aan de Kolpingstraße in Emmeln bij Haren is het houten hek beschadigd. Er werden meerdere latten uit het hek getrokken of getrapt. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Weener

Maandagmiddag is om half vijf ingebroken bij een woning aan de Dorfstraße in Weener. Een getuige zag dat een onbekend persoon zich achter de woning begaf en daar de achterdeur forceerde. Toen de inbreker de getuige in de gaten kreeg ging hij er op een fiets vandoor. Op dat moment had hij al een gering bedrag aan contant geld uit de woning ontvreemd.

Weener

Gistermiddag is tussen half drie en tien voor drie een raam van een Mercedes Benz ingeslagen. De auto stond geparkeerd op een parkeerplaats aan de Süderstraße in Weener. Uit de auto werd een schoudertas met inhoud weggenomen. De schade loopt in de honderden euro’s.

Weener

Gistermiddag werden om iets voor vijf uur de hulpdiensten gealarmeerd voor een woningbrand aan de straat genaamd Am Park in Weener. De brand werd door een 55 jarige voorbijganger ontdekt. Hij wist vier personen: twee kinderen en twee volwassenen, ongedeerd uit de woning te halen. De woning liep door de brand enorme schade op. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Weener / A31

Het grensoverschrijdend politieteam heeft gisteravond op de parkeerplaats Rheiderland langs de A31 bij Weener een 30 jarige inwoner van Willemshaven gecontroleerd. De man was kort daarvoor met zijn auto vanuit Nederland de grens gepasseerd. Tijdens de controle werd een mes en een geringe hoeveelheid verdovende middelen in beslag genomen.