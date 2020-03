Programma Moi Forum! Dag van de Grunneger toal compleet: Ontmoet het Gronings in het Forum

GRONINGEN – Op zaterdag 21 maart vindt de 11e editie van de Dag van de Grunneger toal plaats op de nieuwe locatie: Forum Groningen. Onder de nieuwe naam Moi Forum! presenteert Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) hier tijdens de Meertmoand Streektoalmoand een veelzijdig programma vol Gronings. Met muziekoptredens, dichters, schrijvers, verhalenvertellers, kinderactiviteiten, een taalmarkt en meer kunnen bezoekers vanaf 10.00 uur (inloop) de hele dag in het Forumgebouw het Gronings ontmoeten. Om 10.30 uur doen de mannen van zangkoor Oosterstörm de kick-off van Moi Forum!. Op de Publiekstribune in de entreehal zingen zij nummers van Ede Staal.

Ontmoet het Gronings

Tijdens Moi Forum! Dag van de Grunneger toal staat de ontmoeting centraal. Iedereen die geïnteresseerd is in het Gronings wordt op 21 maart van harte uitgenodigd naar het Forum in de stad te komen. Het programma bestaat uit een mix van bekende onderdelen en nieuwe taalactiviteiten. Hiermee wil de organisatie de vertrouwde bezoekers, die elk jaar in maart naar de Dag van de Grunneger toal komen, bedienen en ook het nieuwe Forumpubliek kennis laten maken met het Gronings als taal en cultuur. Het nieuwe Forum als ontmoetingsplek en huiskamer van Groningen is hierin de schakel tussen het publiek in al zijn diversiteit en het Gronings.

Programma

Moi Forum! presenteert op 21 maart een breed en divers programma vol Gronings. Er zijn muziekoptredens van onder andere Marlene Bakker, Swinder en Erwin de Vries. Wil je meer weten over de Groninger literatuur? Kom dan naar de Newsroom (begane grond) en het Leesplein op verdieping 3 van het Forum. Hier treden dichters en schrijvers uit Stad en Ommeland op, er worden verhalen verteld en zijn er presentaties over het Gronings. Verder is er een Toal- en Boukenmaart, zijn er bijzondere activiteiten rondom taalwetenschap (o.a. WoordWaark) en is er ook speciaal voor kinderen van alles te doen en te beleven rondom het Gronings. Heb je nog niet genoeg lichaamsbeweging gehad tijdens Moi Forum? Kom dan Beweegn Op zien Grunnegs (BOGgen) met trainer Olaf Vos.

Meziek

In de Rabo Studio van het Forum zijn vanaf de ochtend verschillende muziekacts te zien en te beluisteren. Zangeres Marlene Bakker treedt op en ook Swinder en Westkantstad, de band van streektaalzanger Gert Sennema, komen langs. Muzikale afsluiter is Erwin de Vries en zijn band. In de Newsroom – het singer-songwritercafé tegenover de Rabo Studio – geeft Veendammer zanger Krzysztof Groen een optreden. Verder treedt zanger/muzikant Bernard Brogue solo op en sluit hij muzikaal af met een optreden samen met collega-muzikant Tammo Tamminga.

Schrievers & dichters

De Newsroom is ook het podium voor de Oader schrievers & dichters. De hele dag zijn er voordrachten te beluisteren van verschillende Groningse dichters zoals Henk Puister, Harry van Velsen, Nina Werkman en Annie Martens. Wie de optredens in de Newsroom heeft gemist kan nog in de herkansing op het Leesplein (3e verdieping), waar de schrievers & dichters ook zullen optreden. Op het Leesplein is nog meer te beleven. Bezoekers kunnen hier komen luisteren naar verhalen van vertelcollectief Kom op Verhoal, meestervertaler Marten van Dijken komt zijn nieuwste Bommelvertaling Tom Koater & de Bovenboazen presenteren en de Groningse variant van de gedichtenapp VERS! wordt gelanceerd.

BOGgen en kinderspul

Voel je je wat minder fit de laatste tijd? Wil je na al die roltrappen in het Forum nog meer koolhydraten verbranden? En wil je tegelijk iets leren over de Grunneger toal? Kom dan BOGgen op de Jeugdtribune tijdens Moi Forum! BOGgen – Beweegn Op zien Grunnegs – is de nieuwste sensatie op het gebied van fitness, aerobics en streektaal. Uw BOG-instructeur tijdens Moi Forum! is Olaf Vos. Kinderen mogen ook meedoen. Maar ze kunnen tijdens Moi Forum! nog veel meer leuke dingen doen én een beetje Gronings leren. Bijvoorbeeld bij de workshop Groningse strip tekenen in het Medialab bij Wonderland (jeugdafdeling). Schrijfster Kunny Luchtenberg komt hier ook voorlezen uit haar nieuwste kinderboek Tok Tok Tok in t Hounderhok en op de Jeugdtribune kunnen kinderen komen luisteren naar de muziekband Kriegel die liedjes en het verhaal brengt van Hen Engelien: de kip die stiekem op avontuur noar Stad ging.

WoordWaark

Op de Toalmaart presenteren verschillende streektaalorganisaties uit Groningen zich. Ook WoordWaark, het digitale en multimediale woordenboekproject voor de Groningse taal, is hier aanwezig. Aan de hand van een quiz kunnen bezoekers spelenderwijs ontdekken wat WoordWaark te bieden heeft. Ook kunnen bezoekers Groningse woorden die zij mooi of waardevol vinden doneren aan het digitale woordenboek. Het project Van Old noar Jong laat een sneak preview zien van de app waarmee ze basisschoolkinderen bekender willen maken met het Gronings. En tenslotte kun je de app Stemmen van Grunnen laten raden waar je vandaan komt op basis van het dialect dat je spreekt.

Moi Grunnegers!

Voor het Moi Forum! evenement op 21 maart is een nieuwe beeldcampagne gelanceerd: Moi Grunnegers! De campagne bestaat uit een serie Groningers die in woord en beeld zijn geportretteerd. Bekende en onbekende Groningers, waarvan eenieder op zijn of haar eigen manier in verbinding staat met het Gronings; sprekend, zingend, schrijvend, voelend of anders. In de aanloop naar 21 maart worden een aantal portretten gepresenteerd via de website www.cgtc.nl en sociale media van Centrum Groninger Taal & Cultuur en tijdens Moi Forum! zijn de beelden zichtbaar door het gebouw. Na de streektaaldag gaat de campagne verder als rubriek op www.cgtc.nl en wordt er om de week een Moi Grunnegers! portret uitgelicht.

Organisatie

Moi Forum! Dag van de Grunneger toal wordt georganiseerd door Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC), Stichting t Grunneger Bouk, Forum Groningen en wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Provincie Groningen.

Moi Forum! Dag van de Grunneger toal

Locatie: Forum Groningen, Nieuwe Markt 1 Groningen

Tijden: 10.00u (inloop) tot 16.00u

Tougang: VERGEES

Meer informatie en voor het complete programma kijk op www.cgtc.nl

Ingezonden