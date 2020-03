Ramkraak in Emmen

EMMEN – Vanmorgen, rond 05.30 uur heeft bij een telecom/ict bedrijf aan de Oosterbracht in Emmen een ramkraak plaatsgevonden. Hierbij is gebruik gemaakt van een gestolen witte Citroen C1.

Bij RSE Telecom is vanmorgen om half zes met een gestolen Citroen C1 een ramkraak gepleegd. De dader is met de auto door de glazen voordeur gereden. De auto kwam in de winkel tegen een rolluik tot stilstand. Of er iets is gestolen is niet bekend.

Het onderzoek ter plaatse is inmiddels afgerond maar de politie is nog wel op zoek naar getuigen of mensen die camerabeelden hebben. De politie is op zoek naar mensen die rond 05.30 uur vanmorgen iets verdachts in de omgeving van de Oosterbracht in Emmen hebben gezien.

Ook vraagt de politie of mensen de afgelopen 4 weken de witte Citroen ergens hebben zien staan of rijden.

Heeft u iets gezien dat verband kan houden met deze ramkraak?

Bel dan met 0900-8844

Vermeld hierbij het BVH nummer: 2020056664