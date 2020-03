Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Alteveer

ALTEVEER – Vanmorgen organiseerden wandelcoaches Eltjo Glazenburg en Els Eckhardt een wandeling door Alteveer. Hieronder het verslag door Ooldrik Modderman.

Start van de wandeling bij M.F.C. De Drijscheer. De naam De Drijscheer betekende de drie scharen en is al 35 jaar oud. WandelenWerkt! Wandelaars wisten de weg te vinden naar Alteveer deze keer te vinden. De wandelcoaches Els Eckhardt en Eltjo Glazenburg hadden zich goed voorbereid voor deze wandeling. Onderweg werd er af er af toe even gestopt er werd e.e.a. verteld over de historie van deze mooie omgeving. We kwamen langs de plek waar de laatste plaggenbewoonster van Nederland heeft gewoond. Ook hier en daar een stukje veen, zoals tussen de Esweg en de Dwarsstukkerweg. Hier groef Berend Timpener (zie link onderstaand meer info) nog tot 1970 veen af. In dit gebied zit veel leem, heel fijn ijzerhoudende klei die na de ijstijd is afgezet. In 1934 bouwde Harm Roskamp een boerderij aan Höchterweg waarvan“ de vloer in de schuur uit leem bestond. Deze “Laimdele” was gegraven van de percelen aan de 2e Höchte.

Een kleine reis door de geschiedenis, die start in Alteveer/Tange. Een gehucht op een zandrug dat in 1841 voor het eerst als woonplaats werd vermeld. Tussen Alteveer en Tange is in 1980 ‘De kei van Alteveer’ (30 ton) gevonden. Het gesteente, nu liggend bij M.F.C. De Drijscheer, zou hier in de voorlaatste ijstijd vanuit Scandinavië naartoe gekomen zijn. Na de mammoeten en neushoorns, kwamen er mensen. De meeste straatarm en wonend in plaggenhutten. De laatste plaggenhut in Alteveer werd bewoond tot 1941.

Alteveer/Tange:is een kanaal/streekdorp, een late veenkolonie die vanaf de 19e eeuw is ontstaan op de grens van Stadskanaal (vroeger Onstwedde) en Pekela. De naam wordt wel als: al te ver (van de bewoonde wereld). Alteveer wordt ook wel “de Poort van Westerwolde” genoemd.

Het dorp wordt ook Tange-Alteveer genoemd terwijl de plaatsnaamborden van Tange dichter bij Onstwedde staan dan bij Alteveer. Maar zoals de topografische kaart aangeeft is voor de oorlog de hele oostelijke zijde van Alteveer tot voorbij de kerk Tange. Dit is feitelijk een op een morene gelegen zanddorp. Het eigenlijke Alteveer is van oorsprong een langs het Alteveerkanaal gelegen veenkolonie, ontstaan aan het eind van de 19e eeuw.Het woord Tange is in Westerwolde gebruikelijk voor een zandrug in de door veen gedomineerde omgeving en is in dit geval gebruikt voor de morene die boven het veen uitstak. De benaming Veld van de Tange voor de gronden op de morene rond het dorp wijst er op dat dat vroeger heidevelden waren. In Alteveer zelf en even ten zuiden van het dorp (in Höchte) ligt een moere uit de ijstijd. De maximale hoogte van deze morene is tien meter boven NAP. Aan de noordoostelijke zijde van het dorp ligt de zandwinning van H.H. van der Velde B.V. Hier wordt wit zand gewonnen dat is aangevoerd door de voormalige rivier Eridanos. Dit witte zand bevat een zeer hoog kwartsgehalte en wordt bij een dochterbedrijf verwerkt en verpakt tot kwartsfilterzand.

Tange-Alteveer heeft veel armoede gekend. De laatste plaggenhut was tot 1941 bewoond en is na de dood van de bewoonster naar het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem overgebracht.

In Alteveer is een multifunctioneel dorpscentrum genaamd de Drijscheer, waar sportieve en culturele gebeurtenissen plaatsvinden. Voor dit gebouw ligt een zwerfsteen van 30 ton die in 1979 tussen Alteveer en Tange is opgegraven. Verder was de Coöperatieve aardappelmeelfabriek Avebe Alteveer in het dorp gevestigd. Deze is in 1909 gebouwd en is in de jaren 70 van de 20e eeuw gesloten en afgebroken. In Alteveer is het bedrijf Initel gevestigd, dat in 2001 de telgramdienst van KPN telecom heeft overgenomen.

De laatste plaggenhutbewoonster: Vanaf de jaren twintig trokken er steeds meer veenarbeiders naar de stad om ander werk te zoeken. Andere brandstoffen namen de rol van turf over. De veenarbeiders raakten werkeloos. Bij de Philips in Eindhoven, de Enka in Ede en de mijnen in Zuid-Limburg vonden velen een nieuwe baan. Tussen 1924 en 1934 vertrokken uit Drenthe ruim 10.000 mensen. Voor de mensen die achterbleven werd geleidelijk aan een stenen huis gebouwd. Al in 1901 kwam er de woningwet. In deze wet stond dat het wonen in zo’n ongezonde plaggenhut eigenlijk niet meer mocht. Maar er was geen geld om iedereen een goed huis te geven. Ook waren er hutbewoners die niet weg wilden uit hun woning. Het duurde tot ongeveer 1950 totdat de laatste plaggenhut werd gesloopt. Vaak werden ze verbrand omdat er ook erg veel ongedierte (luizen, vlooien en kakkerlakken) in zat. Tientallen jaren later worden ze weer opgebouwd in het museum. Nu om de bezoekers te laten zien dat er ooit mensen zo leefden. Wie echt de laatste bewoner van een plaggenhut was is niet bekend. Een zekere Fennechien Wiekers heeft tot aan haar dood in 1941 in een echte plaggenhut gewoond. Het dorpje waar ze woonde heette Alteveer in de provincie Groningen. In het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem maar ook in het Veenpark te Barger Compascuum staat een zelfde plaggenhut als waarin Fennechien Wiekers ooit woonde.

De kunstschilder Geert Schreuder: (Veendam, 1949) woont aan de rand van Onstwedde in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen. Na zijn opleiding aan de Minerva Kunstacademie in Groningen in 1972 schilderde hij in een zeer realistische stijl. In de loop der jaren is deze stijl spontaner en expressiever geworden. Geert Schreuder gebruikt acryl- en olieverf om kleurcomposities van landschappen en interieurs te schilderen, stillevens die soms bijna abstract zijn. Met rijke lijnen van kleur definieert hij bekende elementen – kleur, licht, lucht, aarde, objecten – op zijn eigen manier. Hij verfraait of verbeeldt niet wat wordt afgebeeld. Hij houdt zich meer bezig met het unieke van het dagelijks leven. Wat hem allereerst interesseert, is de sfeer van wat hij ziet; het zonlicht, de dageraad, de rijkdom aan kleuren van een grijze, mistige dag. Het schilderen zelf is vooral belangrijk: wat doe je met de verf en het tekengereedschap? Hoe creëer je elke keer een spannend ensemble van kleuren en vormen? De visuele impact van tegengestelde kleuren en het weglaten of toevoegen van details zijn elementen van representatie die Geert Schreuder buitengewoon boeien. Dit creëert spannende, abstracte beeldgebieden binnen de herkenbare weergave van zijn schilderijen. Naast zijn gratis werk produceert Geert Schreuder regelmatig werken in opdracht. Dit varieert van tekeningen ter grootte van een ansichtkaart tot muurschilderingen van vele vierkante meters; afhankelijk van de wensen van de klant. Hij schilderde landschappen, portretten of historische illustraties voor het Veenkoloniaal Museum (Moorkoloniemuseum) in Veendam, het herdenkingscentrum van het kamp Westerbork, het klooster Ter Apel en vele andere instellingen, bedrijven en particulieren. Bovendien zijn er door de jaren heen meer dan 60 boeken met illustraties van zijn hand verschenen. Het Streekhistorisch Centrum (regionale geschiedenis) in Stadskanaal heeft de complete boekencollectie. Schreuder heeft de afgelopen jaren verschillende speciale projecten uitgevoerd. In 1998 schilderde hij bijvoorbeeld ‘Novemberland’, een serie van negen schilderijen voor het gelijknamige gedicht van Koos Schuur. In 2006 was de tentoonstelling “Bodem voor Hemel” te zien in het klooster Ter Apel. Daarin presenteert Schreuder 25 schilderijen van 100 x 100 cm met het thema oude kerken in Friesland, Groningen en Oost-Friesland.

Een morene: is een landvorm gevormd door een gletsjer of ijskap, waarbij het duidelijk herkenbare ruggen in het landschap betreft. Morenes kunnen enorm in formaat variëren; zo zijn sommige morenecomplexen in Noord-Amerika tientallen meters hoog en kilometers lang, maar kleinere types zoals De Geer-morenes zijn slechts een paar meter hoog en meestal enkele tientallen meters lang. Ook kan in het Nederlands het sediment dat door een gletsjer wordt afgezet morene worden genoemd.

Verslag en foto’s: Ooldrik Modderman

Klik HIER voor meer foto’s