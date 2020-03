Grote veiling van postzegelvereniging De Kanaalstreek

STADSKANAAL – Postzegelvereniging De Kanaalstreek houdt op dinsdag 17 maart haar jaarlijkse grote clubveiling. Tijdens de veiling gaan er 320 kavels onder de hamer, die allemaal zijn ingebracht door eigen leden. Ook niet-leden zijn welkom om te komen kijken en bieden.

Bezoekers van de veiling vinden er een ruim aanbod van topstukken uit Nederland en de Overzeese Rijksdelen. Er wordt een groot aantal insteekboeken geveild met vooral mooie grootformaat motiefzegels en diverse grote ‘snuffeldozen’ met tienduizenden zegels. Ook komt er veel posthistorisch materiaal onder de hamer uit de Veenkoloniën, in het bijzonder Stadskanaal. Verder is er een ruim aanbod in ansichtkaarten te vinden

De veiling, die plaatsvindt in zaal De Eendracht achter de protestantse Poststraatkerk in Stadskanaal, is toegankelijk voor iedereen. De veiling begint om 19.30 uur en bezichtiging van de kavels is er mogelijk vanaf 17.00 uur.

