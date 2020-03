Hallo MBO Studiekeuze-event voor v(mb)o leerlingen

REGIO – Met de gezamenlijke voorlichtingscampagne Hallo MBO helpen mbo-scholen Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort, ROC Menso Alting en Terra MBO, v(mb)o leerlingen bij het maken van de juiste keuze voor een vervolgopleiding. Op donderdag 12 maart zijn derde- en vierdejaars v(mb)o leerlingen, hun ouders/verzorgers, decanen en andere belangstellenden daarom van harte welkom bij het Hallo MBO Studiekeuze-event op verschillende locaties van de deelnemende scholen.

Kiezen voor de juiste vervolgopleiding

Zo’n 6000 vmbo-leerlingen die in het examenjaar zitten, hebben bij de start van het schooljaar een starterskit mbo gekregen met informatie over het keuzeproces en de mogelijkheden in het mbo. Ook was er al de mogelijkheid tot het bezoeken van evenementen op de scholen in november en januari.

Het kiezen voor een vervolgopleiding kan lastig zijn. Naast de informatie in de starterskit is het bezoeken van een Studiekeuze-event een belangrijk hulpmiddel. Leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen dan de scholen bezoeken en zelf kennismaken met het mbo. Het geeft onder andere inzicht in wat het betekent om op het mbo te studeren, welke beroepsopleidingen er zijn en welke opleiding het best past bij de ambitie van de leerling. Er is natuurlijk uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen en sfeer te proeven.



Tijdstippen en locaties van het Hallo MBO Studiekeuze-event:

Alfa-college– Alle schoollocaties in Groningen 17.00 – 20.00 uur

-Salland 4, Assen (alleen Sport en Bewegen) 17.00 – 20.00 uur

Noorderpoort– Alle schoollocaties in Groningen 17.00 – 20.00 uur

(incl. Noorderpoort Hotspot)

-Industrieweg 34, Assen 17.00 – 20.00 uur

-Opwierderweg 2, Appingedam 17.00 – 20.00 uur

-Duurswoldlaan 2A, Delfzijl 17.00 – 20.00 uur

-Sportparklaan 5, Stadskanaal 17.00 – 20.00 uur

-Hertenkampstraat 6, Veendam 17.00 – 20.00 uur

-P.C. Hooftlaan 1, Winschoten (Campus) 17.00 – 20.00 uur

ROC Menso Alting Vondelpad 4, Groningen 16.00 – 20.00 uur

Drenthe College Anne de Vriesstraat 70 in Assen 16.00 – 20.00 uur

Van Schaikweg 98 in Emmen 16.00 – 20.00 uur

Ambachtsweg 2 in Meppel 16.00 – 20.00 uur

Terra MBO Terra Groningen, Heregweg 99, Groningen 16.00 – 20.00 uur

Terra Assen, aanwezig op locatie

Drenthe College Assen 16.00 – 20.00 uur

Ingezonden