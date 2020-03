Heilige Gerardusschool in Ter Apel plant nieuwe perenboom: de Gerardusboom

TER APEL – Als opening van een nieuw onderwijsthema ‘groeien en bloeien’ heeft het team van de H. Gerardusschool in Ter Apel samen met ouders en kinderen de handen uit de mouwen gestoken. Kinderen en ouders wisten niet wat er stond te gebeuren, maar op maandagochtend jl. is er een nieuwe perenboom geplant.



De Gerardusboom, zoals deze al snel genoemd werd, heeft ook al een bijnaam: de toffe perenboom. Omdat we een toffe school zijn, aldus een betrokken en enthousiaste leerling.



In andere culturen was het gebruikelijk dat bij bijzondere aangelegenheden er bomen werden geplant. Zo was het bijvoorbeeld gebruikelijk in de Romeinse tijd dat er bij de geboorte van een kind een boom werd geplant. In Zwitserland gebeurt dit nog steeds: bij de geboorte van een zoon werd er vaak een appelboom geplant. Bij een dochter een perenboom. Ook de ‘narrenbaum’ is een bekende traditie in Duitsland. Voor carnaval mogen kinderen tijdens festiviteiten in de narrenbaum klimmen om vervolgens het snoep uit de takken te halen welke volwassenen uiteraard vooraf hebben opgehangen. Daarnaast worden bomen vaak gebruikt in beeldspraak. Een bekende Griekse filosofische uitspraak is: ‘Een maatschappij wordt pas groot als volwassenen bomen gaan planten in de wetenschap dat ze zelf niet meer in de schaduw van de boom kunnen luieren.’ Dat hebben ze afgelopen maandag letterlijk gedaan. Samen met het team, de ouders en de kinderen.



De Gerardusboom staat volgens het team voor nieuwe hoop, een nieuw begin van mooie dingen. De school wordt nog mooier, nog groener en we hopen dat onze school, net als de Gerardusboom mag gaan groeien en bloeien, aldus de (nieuwe) directeur Richard Zwanenburg.

Ingezonden door: Richard Zwanenburg, directeur H. Gerardusschool Ter Apel