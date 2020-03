DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Aschendorf

De politie is op zoek naar een doorrijder. Dinsdag zijn om 12.15 uur op de Bokeler Straße in Aschendorf twee auto’s met de spiegels tegen elkaar gereden. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de afslag naar Moorkämpe. De bestuurder van een kleine zwarte auto reed daar op de linker weghelft en knalde met zijn buitenspiegel tegen de spiegel van een rode VW Golf Combi. Hierbij raakte in ieder geval de spiegel van de Golf ernstig beschadigd. De schade bedraagt zo’n 800 euro.

De veroorzaker is in de richting Papenburg doorgereden.

Aschendorf

Tussen dinsdagmiddag vijf uur en woensdagochtend acht uur is ingebroken bij een schuur aan de Waldseestraße in Aschendorf. Nadat een van de ramen van de schuur was ingeslagen werd een accuschroefmachine met toebehoren gestolen. De totale schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

Emsland

Begin februari is in het noorden van Emsland een 36 jarige man overleden na het consumeren van een kruidenmengsel wat Legal Highs genoemd wordt. Uit sectie op het lichaam bleek dat de overledene kort voor zijn dood het kruidenmengsel had gebruikt. Aan dit mengsel was een synthetische substantie toegevoegd, die met grote zekerheid een rol heeft gespeeld in de dood van de man. Bij deze substantie gaat het om het in Duitsland verboden middel Cannabinoïde.

Het slachtoffer had het mengsel: Legal Highs via internet besteld. Naar aanleiding daarvan heeft de politie in Leipzig de afgelopen week een woning van een echtpaar aldaar doorzocht. Ze worden verdacht van de productie van Cannabinoïde en de verkoop er van. Er wordt nog onderzocht of het slachtoffer het mengsel bij hen heeft gekocht.

Emsland

Vanmorgen heeft het verkeer vana f kwart voor zeven hinder ondervonden van protesterende boeren. De acties in het kader van: “Land schafft Verbindung” vonden plaats op wegen in het Emsland en Bad Bentheim. Met name op de opritten naar de A31 en op de snelweg zelf in noordelijke richting werd veel overlast ervaren.

De politie vermoedt dat de acties nog de hele dag voor overlast kunnen zorgen.

Update

Zo’n 100 trekkers reden vanaf Emsbüren op de snelweg in noordelijke richting. Ze reden langzaam naast elkaar en hielden zo het verkeer tegen. Bij de afslag naar Lingen werden de trekkers door de politie van de autobaan geleid. Rond de middag was de actie ten einde. Er werden twee bekeuringen uitgeschreven voor het hinderen van het verkeer. Ook heeft de politie de kentekens van de trekkers en de personalia van meerdere personen genoteerd.

Haren

Vorige week vrijdag heeft iemand langs een zijweg van de Große Straße in Fehndorf afval gestort en dit vervolgens in brand gezet. Het afval betrof o.a. huisvuil, meubels, olieblikken en delen van een (trekker) aanhanger. Getuigen hebben gezien dat ten tijde van de brand een trekker met daarachter een grote aanhangwagen over het land in de richting van het Hebelermeer is gereden.