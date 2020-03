Linda Oostland vertelt over homeopathie bij Aquarius

STUDIO RTV WESTERWOLDE – In het programma Aquarius

gaan we het hebben over homeopathie.

Vanavond in Aquarius is Linda Oostland te gast. Linda is homeopaat en daarnaast werkzaam als verpleegkundige in het ziekenhuis. Hoe is zij er toe gekomen om homeopathie te gaan studeren? Hoe werkt dit in de praktijk als verpleegkundige? Deze vragen zullen vanavond beantwoord worden.

Hebt u ook een vraag mag u naar de studio bellen 0599 31 35 79. Wilt u meer informatie bezoek dan de website van Linda: www.homeopathiewinschoten.nl



Meer weten? Luister dan vanavond Radio Westerwolde, Aquarius tussen 20.00 en 21.00 uur. Presentatie: Tienja Hensens